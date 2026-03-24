ERA da Inicio al Operativo Playas Limpias Semana Santa 2026 en Puerto Arista

Agradeció la Participación de Brigadistas en Estas Actividades Preventivas

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Se Realizarán Monitoreos en Mar Abierto Para Detectar la Posible Presencia de Marea Roja

Desde Puerto Arista, en el municipio de Tonalá, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el inicio del Operativo Playas Limpias correspondiente al periodo vacacional de Semana Santa 2026, donde agradeció la participación de las y los brigadistas de la Secretaría de Salud, así como de instancias federales, estatales y municipales, y de la sociedad civil que se suman a esta iniciativa.



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En este marco, el mandatario resaltó que la recuperación de la paz y la seguridad, junto con las inversiones en obras de mejoramiento urbano, han sido fundamentales para reactivar la economía y el turismo en esta zona. Asimismo, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y de la Marina en favor de la población chiapaneca y de quienes visitan la entidad.“Me da mucho gusto ver la gran cantidad de turistas que están disfrutando de Puerto Arista. Esto no pasaba hace más de un año. Hemos reactivado prácticamente la economía de este lugar y así continuará porque hay certeza, seguridad y, sobre todo, hemos invertido en el embellecimiento de Puerto Arista, una playa que tiene un gran potencial”, expresó.Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que las brigadas realizarán labores permanentes de vigilancia y precisó que personal especializado llevará a cabo monitoreos en mar abierto para detectar la posible presencia de marea roja, con el fin de proteger a la población. De igual forma, reconoció el trabajo del personal de la jurisdicción sanitaria, que recorre las playas para fomentar la conciencia sobre su cuidado.La diputada federal Azucena Arreola Trinidad destacó que además de estas acciones se lleva a cabo la campaña “Adoptemos una playa”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno, enfocada en la protección de las costas del país. Señaló que, como parte de esta iniciativa, se realiza la recolección semanal de residuos en la entidad e hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado del mar y la limpieza de las playas, con el objetivo de preservar estos espacios para las futuras generaciones.En estas actividades preventivas participa personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chiapas, Vacunación, Vectores, Jurisdicción Sanitaria, Policía Municipal, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional. Boletín Oficial