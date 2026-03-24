Se Manifiestan Migrantes en Oficinas de COMAR Ante Falta de Atención

*No les Otorgan Respuesta a Solicitudes de Refugio.

Tapachula, Chiapas 23 de Marzo del 2026.– En medio de la creciente presión migratoria en la frontera sur de México, el abogado Luis Pérez inició una huelga de hambre a las afueras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula, denunciando un presunto colapso institucional en los procesos de solicitud de refugio.

El defensor acusó que la dependencia incumple sistemáticamente los plazos establecidos en la Ley sobre Refugiados, que marca un máximo de 45 días hábiles para resolver solicitudes. Sin embargo, afirmó que en la práctica los trámites pueden prolongarse hasta por dos años, afectando gravemente a cientos de personas migrantes que permanecen varadas en la ciudad sin certeza jurídica.



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Señaló que existen más de 100 casos en litigio ante juzgados federales, donde se han promovido amparos para obligar a la autoridad a realizar entrevistas o emitir resoluciones. No obstante, denunció que incluso con suspensiones judiciales, los expedientes continúan sin avance.Entre los casos expuestos destacan migrantes que llevan años en espera, viviendo en condiciones precarias, lo que —advirtió— incrementa el desgaste emocional, la vulnerabilidad social y la presión sobre los servicios locales. Esta situación no solo impacta a quienes buscan refugio, sino también a la economía y la convivencia en Tapachula, una ciudad que enfrenta el reto de atender una movilidad humana constante sin infraestructura suficiente.También cuestionó la falta de sensibilidad institucional y pidió la intervención del Congreso de la Unión para investigar posibles irregularidades dentro de la COMAR, incluyendo señalamientos de corrupción y prácticas administrativas deficientes.Finalmente, advirtió que la huelga de hambre se mantendrá hasta que las autoridades atiendan los casos pendientes, subrayando que la crisis migratoria en la región no puede seguir siendo ignorada, pues sus efectos repercuten tanto en el ámbito humanitario como en la estabilidad social de la frontera sur. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.