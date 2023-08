Vehículo Particular Choca Contra Ambulancia del Grupo SAE

* En la 7ª Avenida Norte y 9ª Calle Oriente.

Tapachula, Chiapas; 20 de Agosto de 2023.- Conductores y habitantes aledaños a la 7ª Avenida Norte y 9ª Calle Oriente, reportaron al 911 Emergencias C-5 Escudo Urbano de Tapachula un accidente vehicular en el cual están involucrados una ambulancia del Grupo SAE y un vehículo particular.

De las unidades involucradas en este choque, la ambulancia del grupo SAE se dirigía a un auxilio a la Avenida Central Norte y 27 Calle Oriente – Poniente, donde habían colisionado una camioneta y un vehículo y reportaban tres personas lesionadas, pero antes de llegar a su destino se dio un encontronazo con una camioneta Nissan X-Trail roja, con placas de circulación del Estado de Chiapas, conducida por Alexa Belén N, quien circulaba de Norte a Sur sobre la 7ª. Norte, pero al llegar al cruce con la 9ª Oriente, al parecer, no cedió el paso a la unidad de rescate, la cual, se dice, transitaba con códigos y sirenas encendidas, ocasionando la colisión.

El accidente se canalizó a los elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, los que al arribar al lugar después de realizar las diligencias correspondientes dieron a conocer que el presunto responsable conducía la Nissan X-Trail, que golpeó a la unidad Chevrolet Astro Van de color blanco con franjas en color naranja y con logotipo del Grupo SAE, habilitada como Ambulancia de Rescate y Traslado, número económico UR-04, y conducida por Damián Alberto «N».

Cabe agregar que en este accidente resultaron con lesiones menores Alexa Belén «N» y Citlali Margarita «N», pero no necesitaron ser trasladadas a alguna institución médica y se quedaron en el lugar del accidente.

Al sitio del encuentro también se hizo presente el Ajustador de Seguros de la compañía Qualitas, y afirmó que la Nissan X-Trail estaba asegurada con su compañía; al escuchar a su asegurada, se enteró de que cuando Alexa Belén N llegó al crucero en mención tenía el semáforo en luz verde, por lo cual siguió su marcha, y añadió, según su apreciación, que la conductor de la Ambulancia se pasó el alto del semáforo y de ahí provino el choque.

El ajustador de Seguros Qualitas añadió que no garantizaba el pago de daños porque se percató que se habría dado un posible cambio de conductor, y por lo mismo no garantizaba pago de daños ocasionados.

Por otro lado, cabe agregar que la conductora nunca mencionó que no respetó los códigos y sirenas encendidas de la unidad de rescate.

Se solicitó la intervención del Perito de la Fiscalía de Justicia del Estado para realizar las diligencias correspondientes; el oficial de Vialidad Municipal elaboró la documentación correspondiente para turnar este accidente ante el Ministerio Público del Fuero Común, quien deslindará responsabilidades y confirmará el servicio que cubría la ambulancia en la Avenida Central Norte y 27 Calle Oriente – Poniente, así como el posible cambio de conductor. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda