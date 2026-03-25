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Semar Detiene a 241 Infractores en 5 Entidades en «Operación Sable»

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Ciudad de México, 24 de Marzo.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que derivado de la “Operación Sable”, durante el periodo del 16 al 22 de marzo de este año, fueron detenidos 241 infractores; se proporcionó seguridad perimetral para la ejecución de 29 cateos; aseguraron dos armas cortas, un arma larga, un cargador y 134 cartuchos, 32 vehículos y ocho inmuebles.
Estas acciones se efectuaron en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.
La dependencia resaltó que en materia de probable narcótico, se incautaron 107 gramos y 66 dosis de metanfetamina, un kilo y 13 dosis de marihuana; así como 620 gramos y 55 dosis de cocaína.
Indicó que los navales localizaron e inhabilitaron 67 tomas clandestinas herméticas en los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec en Puebla.
Destacó que la inhabilitación oportuna de estos mecanismos ilícitos fortalece la seguridad, reduciendo el riesgo de afectaciones que éstas pudieran generar.
Mientras que en las acciones de proximidad social se distribuyeron dos mil 507 volantes para que la ciudadanía pueda denunciar de forma anónima, se impartieron 53 pláticas vecinales y se brindaron 264 atenciones médicas. Sun

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