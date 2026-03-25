Artesanos Innovan Abren Mercado Nacional con Proyecto de Chipilín Deshidratado

*Se Impulsa la Economía Familiar.

Tapachula, Chiapas 24 de Marzo del 2026.– En medio de los retos que enfrenta el campo en la región, productores locales comienzan a abrir nuevas oportunidades económicas a través de la innovación. Tal es el caso de Blanca Alejandra Conde Contreras, artesana y productora, quien junto a su familia ha desarrollado un nuevo producto: chipilín deshidratado, una alternativa que permite llevar este ingrediente tradicional a otras partes del país sin perder su esencia.

La iniciativa surge ante la necesidad de conservar el producto, ya que en su estado fresco no resiste traslados largos. Mediante un proceso natural de deshidratación, sin conservadores y con sellado adecuado, el chipilín puede mantenerse en buen estado hasta por seis meses, facilitando su comercialización en mercados como la Ciudad de México y el Estado de México, donde existe una alta demanda por parte de personas originarias del sur.

“Buscamos que quienes están lejos puedan volver a disfrutar el sabor de su tierra”, explicó la productora, al destacar que el producto mantiene su aroma y calidad, permitiendo su uso en platillos tradicionales como tamales y caldos.

Este emprendimiento, que inició hace apenas un mes con el chipilín, se suma a otros productos que ya elaboran, como cúrcuma deshidratada, chocolate y cacao tostado, consolidando una oferta basada en el valor agregado de productos regionales.

Desde el ámbito social y económico, este tipo de proyectos representa una alternativa para fortalecer la economía familiar y generar identidad regional en nuevos mercados. Sin embargo, la productora señaló que todo el desarrollo ha sido con recursos propios, por lo que hizo un llamado a las autoridades para voltear a ver a los pequeños productores e impulsar iniciativas que promuevan la transformación y comercialización de productos locales.

Finalmente, destacó que la aceptación del chipilín deshidratado ha sido positiva, abriendo la posibilidad de expandirse incluso a mercados internacionales, llevando consigo un pedazo del sabor chiapaneco más allá de las fronteras. EL ORBE/ JC.