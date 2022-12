Secretaría de Educación Incapaz de Entregar Documentos a Egresados

*En los Niveles de Educación Media y Superior.

Tapachula, Chiapas; 03 de Diciembre del 2022.- Debido a los retrasos de varios años por parte de la Secretaría de Educación, unos mil alumnos en Chiapas no han recibido sus certificados de haber concluido sus estudios de Educación Media y Superior, además de una cantidad mucho mayor en otros niveles.

Esa incapacidad de parte de las actuales autoridades, mantiene a Chiapas estancada en los rezagos y a los egresados sin la posibilidad de conseguir un empleo, señalaron las Bases Magisteriales Organizadas de la Sección 40 (Bamos 40).

David Guzmán Salas, representante de esa agrupación sindical, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, indicó que se justifican diciendo que es por la pandemia y por otros inconvenientes el retraso de tres años. «Sin embargo, ya es tiempo de que esa documentación esté debidamente elaborada para ser entregada a los alumnos».

Esas lamentables fallas ha sido factor de una afectación severa hacia los alumnos, ya que éstos no pueden ejercer su profesión de manera adecuada por la falta de esa certificación, que aún no decide la Secretaría de Educación en cuanto a una fecha para su entrega, dijo.

Explicó que, en el caso de algunas empresas y del propio Gobierno, en la presentación de una oferta para cubrir una plaza o un interinato, exigen como principal requisito que el solicitante presente su título, y resulta que los jóvenes que desean un trabajo no lo pueden obtener precisamente por la falta de la entrega de los certificados de estudios. Y eso constituye un daño a su status laboral y a sus propios derechos.

Calculó que hay más de cinco mil jóvenes que desde el 2017 han cubierto interinatos, pero resulta que la Secretaría de Educación tampoco les ha pagado y ya van más de cuatro años de ese adeudo. Incluso, dijo que hasta han fallecido algunos de estos jóvenes y nunca pudieron cobrar.

«Hoy pedimos al gobierno actual apoye sobre el pago de estos docentes, quienes ya ejercieron una labor y a más de 4 años, muchos de ellos no han recibido un solo peso», sostuvo.

Finalmente expresó que se ha llegado a una fecha muy importante como es el mes decembrino, pero no todos los profesionales tendrán para poder disfrutar estos días como se debiera con sus familias e hijos, debido a la carencia de la falta de pagos.

Cabe recodar que los cobros «voluntarios» por concepto de inscripciones, mantenimiento de las escuelas y otras ocurrencias que se tienen que depositar ahora en cuentas bancarias personales, son muy puntuales, pero no hay reciprocidad en las responsabilidades.

Asimismo, cuando ocurrían situaciones similares en sexenios pasados, los funcionarios en turno eran obligados a dejar el cargo, pero ahora no pasa nada y gozan de inmunidad. EL ORBE / Nelson Bautista