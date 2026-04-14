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Chiapas es Referente Nacional por Resultados de Seguridad con Rostro Humano

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de abril 2016.- Con resultados contundentes en materia de seguridad pública, hoy Chiapas es referente a nivel nacional, gracias a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y el liderazgo del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, al impulsar una estrategia integral por tierra y aire enfocada en la prevención, atención inmediata y combate de conductas delictivas en todos los rincones de la entidad.
De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas ocupa el primer lugar nacional con menor incidencia en delitos de alto impacto y el segundo lugar con menor incidencia delictiva general; cifras resultado de la coordinación efectiva y comunicación directa de fuerzas federales, estatales y municipales para garantizar la paz y el orden.
En la Nueva ERA de seguridad, la inversión histórica en equipamiento, vehículos blindados, drones no tripulados, unidades Kanan con tecnología de vigilancia y comunicación satelital, embarcaciones Monster 30 y los helicópteros Black Hawk, Bell 407 y el Bell 206 III, así como la creación del grupo de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), han sido fundamentales para el restablecimiento de la paz.
El mejoramiento de las condiciones laborales, la capacitación constante y profesionalización de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad y Pueblo (SSP), han contribuido a recuperar la confianza y percepción de seguridad de la ciudadanía.
Con una política de Cero Tolerancia y Cero Impunidad, y alineados a la Estrategia Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también se ha logrado desarticular grupos generadores de violencia y la detención de líderes de grupos delictivos, contribuyendo con ello en el proceso de pacificación de la entidad.
Con coordinación interinstitucional, comunicación y cooperación, hoy Chiapas camina firme en el camino de la paz. Boletín Oficial

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