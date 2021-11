Continúa Inconcluso y Abandonado el Muro de Contención en Puerto Madero

* Los Trabajos se Suspendieron Desde Hace Tres Años.

Tapachula, Chiapas; 28 de noviembre del 2021.- Se han cumplido tres años desde que se suspendieron los trabajos de construcción del muro de contención marino en Puerto Madero y con ello el agua de mar hay entrado a la población y ha destrozado todo lo que ha encontrado a su paso.

Por ello, palaperos, comerciantes y quienes tienen ubicada una vivienda a la orilla del mar en esa comunidad del sur de Tapachula, piden que el gobierno federal retome esos trabajos que fueron cancelados en este sexenio, ya que el fuerte oleaje ha ido haciendo destrozos y avanzado.

Isabel Estrada de la Torre, en voz de un grupo de afectados, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que el fuerte oleaje ha ido carcomiendo, principalmente en las playas de San Benito, en donde incluso se llevó gran parte del panteón que se ubicaba en ese lugar.

Comentó que el problema continúa y cada día es peor, porque el mar no para y sigue su paso destructivo que deja enormes pérdidas a los a los comerciantes y a quienes tienen viviendas a la orilla del mar.

Añadió que de esta situación tienen conocimiento las distintas autoridades, pero que ahora no se han preocupado por resolver este problema, un apuro que cada día crece y que de no tomar cartas en el asunto, pudiera llegar el momento en que Puerto Madero y San Benito desaparecerán.

Por eso insistió en que el gobierno federal debería concluir la construcción del muro de contención, porque solo de esa manera se podrá evitar qué el fuerte oleaje siga avanzando a tierra firme, causando desastres.

Asimismo, comentó que esa protección de rocas daría seguridad a quienes tienen sus negocios en esa área y también a los visitantes.

Agregó que han enviado oficios a las autoridades, pero que no hay ninguna respuesta positiva.

Recordó que en el sexenio pasado se hizo grandes inversiones en ese lugar para la construcción del malecón y se estaba concluyendo el muro, pero se acabó la administración.

Dijo por último que Puerto Madero y San Benito podrían ser iconos del turismo regional en Chiapas, pero para ello se requiere que el gobierno atienda las necesidades para poder convertirlo en un escaparate, y no dejarlo abandonado como hasta ahora. EL ORBE / Nelson Bautista