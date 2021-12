Haitianos Protestan Contra el INM, Afirman que los Abandonaron

* Permanecen en el Estadio Olímpico.

Tapachula, Chiapas; 09 de Diciembre del 2021.- Migrantes haitianos que llevan 17 días en un campamento en el Estadio Olímpico de Tapachula, pidieron al Instituto Nacional de Migración (INM) que no los abandone y les mande camiones para ser llevados a otras entidades del país.

Los caribeños colocaron mantas blancas sobre las vallas metálicas ubicadas en esas instalaciones deportivas, en donde piden a la autoridad migratoria los autobuses, y que ya tienen el área despejada para hacer las filas.

Marth Doce, migrante haitiano, solicitó al Gobierno Federal que deben hacer algo por ellos, porque se sienten abandonados, y en ese grupo hay mujeres embarazadas y niños.

No desean ir al Libramiento de la Ciudad, dijo, donde hay miles haciendo una fila en espera también de camiones para poder salir de Chiapas, “porque hay quienes no quieren arriesgarse a la orilla de la carretera, y prefieren esperar que las autoridades los atiendan”.

Según aclaró, no están pidiendo comida, ni agua o dinero, solamente que las autoridades puedan trasladarlos para que les concedan su tarjeta por razones humanitarias y puedan trabajar en alguna parte de México.

Sostuvo que es necesario que lleguen elementos de la Guardia Nacional y el INM para restablecer el orden y se puedan ir de ese lugar.

Muchos de los extranjeros se han refugiado en el Estadio para no ser afectados por el intenso sol, y esperar la llegada de las autoridades que les permitan enlistarse.

Trascendió que podría ser este viernes cuando las autoridades federales puedan llegar a atender a los migrantes que quedan pendientes, aunque unos se van y llegan muchos más. EL ORBE / M. Blanco