Tapachula ya es el Principal Receptor de Migrantes en el Mundo: Procentro

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre del 2021.- El sector empresarial consideró que Tapachula ya es el principal receptor de migrantes de todo el mundo, quienes se han quedado estancados esperando diversos documentos para seguir avanzando a los Estados Unidos o al norte de México.

Aníbal Núñez Mejía, secretario de la organización de comerciantes de Tapachula, Procentro, aseguró que el Gobierno Federal no ha puesto atención a Tapachula sobre el enorme flujo migratorio.

En entrevista para ELORBE, señaló que las autoridades federales han dicho que los migrantes son bienvenidos en México, sin embargo no hay quién los atienda.

Recalcó que hay indocumentados que agreden civiles, bloquean las vías de comunicación y a la propiedad privada, “es cuando se pierde el respeto y entonces es donde se pide a la autoridad competente que nos cuide, porque por eso están ahí y para eso se les paga».

En cualquier momento, advirtió, los ciudadanos podrían enfrentar a los migrantes, y por eso surge la pregunta sobre dónde están las autoridades.

Criticó también a los sectores productivos, organizaciones sociales, Colegios, Cámaras empresariales y sociedad en general, por permitir que estén pasando las cosas, y no hacer algo.

Y es que, en Tapachula, cientos de migrantes han tomado carreteras en la Costa de Chiapas, así como calles en la localidad para exigir al Gobierno Federal que les mande autobuses y documentos para ser trasladados a otras entidades del país, así como les brinden empleo, educación, servicio médico gratuito, apoyos gubernamentales, entre otras cosas que en sus países nunca se atrevieron a pedir. EL ORBE / M. Blanco