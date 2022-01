Migrantes con VIH Viajan a México en Búsqueda de Atención Médica

* Recibieron Consulta 3 mil 522 Personas el Año Pasado.

Tapachula, Chiapas; 08 de Enero del 2022.- La asociación “Una mano amiga en la lucha contra el Sida”, informó este día que, en el tema de la salud sexual y reproductiva, atendió a 3 mil 522 personas en la localidad durante los meses del año pasado.

Rosemberg López Samayoa, presidente de esa organización altruista, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que se enfocaron mucho esas atenciones al área de detección, educación, incidencia, promoción y prevención, como la aplicación de pruebas rápidas para corroborar la presencia del VIH, así como talleres sobre migración, derechos humanos, auto cuidado y fomento a la salud sexual y reproductiva.

Parte de las acciones las enfocaron a los migrantes solicitantes de asilo, en asesorías para realizar sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Aseguró que en el año se aplicaron 638 pruebas rápidas para detectar VIH en Tapachula y que solo cuatro personas dieron positivo.

Dijo que, quizá, esos resultados es porque hay una mejor cultura entre la población para cuidar más su salud y por ello se están protegiendo, sobre todo las personas en alto riesgo de contagio.

Dio a conocer que han puesto en marcha un programa que tiene que ver con la profilaxis por exposición de riesgo, donde las personas tienen la posibilidad de tomar medicamentos antirretrovirales para que no adquieran el VIH.

“Eso no quiere decir que hay que bajar la guardia. Al contrario, creo que hay que seguir todos los días en el tema de la prevención, porque la experiencia nos ha dicho que es mejor eso que la atención”, comentó al dar a conocer que cerca de la mitad de la población en México aun no se ha hecho una prueba para detectar el VIH.

En el caso de la frontera sur de Chiapas, informó que la gran mayoría de las personas que resultan positivas a ese mal, son de origen mexicano, e incluso, que el éxodo migratorio ya trae mayor información sobre el tema.

“También tenemos que decir de migrantes que ya vienen con un diagnóstico de VIH desde su país y por eso están migrando, por falta de condiciones a los servicios de salud y en busca de atención médica, pero que no precisamente se infectaron en el camino”, apuntó.

Por fortuna, en México ya se cuenta con medicamentos de cuarta generación y eso les permite a los contagiados a tener una mejor calidad de vida, indicó.

Dejó en claro que la gran mayoría de los pacientes positivos extranjeros tienen como meta no quedarse en territorio nacional, sino llegar a los Estados Unidos, “porque hay mejores esquemas de tratamiento que en México”. EL ORBE / JC