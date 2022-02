Denuncian Irregularidades en Consulado de Nicaragua Ubicado en Tapachula

* Cobran 50 Dólares por Trámites, Señalan Inconformes.

Tapachula, Chiapas; 04 de Febrero del 2022.- Un grupo de personas de origen nicaragüense que llegaron a Tapachula con la idea de arreglar sus documentos, para luego continuar su viaje por todo el país y tratar de ingresar a los Estados Unidos, denunciaron que han sido vilmente engañados en el Consulado de ese país ubicado en esta Ciudad.

Selene Isela Guzmán, en voz de los inconformes, dijo a EL ORBE que acudieron a la oficina del Cónsul, pero que aparte de los documentos como requisitos para el trámite de sus documentos, les pidieron a cada uno la cantidad de 50 Dólares y solo les extendieron un papel que, según su versión, resultó falso.

Agregó que ya tiene dos años de estar con el trámite de su pasaporte, pero esta es la fecha y hora en que no les resuelven absolutamente nada, en ese Consulado les salen con puras evasivas y no hay quien responda por los documentos, mucho menos por el dinero que fue entregado por los interesados.

El pasaporte es muy necesario para ellos, ya que sin ese documento no pueden viajar por territorio nacional, pues los detienen en cualquier momento por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) por su ilegal estancia en este país.

En días pasados se manifestaron en esa oficina diplomática para que las autoridades del Consulado de Nicaragua atiendan sus demandas, pero nadie les hace caso.

Por ello, piden la intervención de las autoridades de su país para que escuchen sus peticiones y se investigue el destino de los recursos que asegura pagaron. EL ORBE / Nelson Bautista