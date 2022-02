Se Desploma Llegada de Turistas Guatemaltecos a Tapachula, por Nuevas Disposiciones del SAT

* Les Exigen Pagar Impuestos Vehiculares Fuera de Tiempo.

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero del 2022.- La Asociación de Agencias de Viajes de Chiapas confirmó este día que los grandes estragos que está ocasionado el Covid-19, además de las nuevas disposiciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en México, son factores que han ocasionado, en lo que va del año, que la llegada de turistas guatemaltecos y nacionales a la frontera sur de Chiapas, se haya desplomado un 60 por ciento.

Manrique Legorreta Anthor, presidente de esa organización empresarial, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, que eso está afectado mucho a Tapachula y al resto de los municipios de la región Soconusco.

En el caso de la pandemia, ha crecido tanto el contagio que más de la mitad del país se encuentra en naranja en el Semáforo Epidemiológico Nacional, limitando a los visitantes a viajar, sostuvo.

Mientras que el SAT puso en marcha una disposición que obliga a los turistas guatemaltecos a presentar el pago de impuestos de sus vehículos en su país, pero ellos tienen que cumplir con esa disposición fiscal hasta Junio y en México se hace en Enero, por lo que representa un impedimento para que los visitantes con automóvil lleguen a Chiapas durante los primeros seis meses del año.

La sociedad en territorio chiapaneco, tanto locales como migrantes, no cumplen en su gran mayoría con las disposiciones sanitarias, reconoció, y ese es otro factor para no viajar a la entidad, y que esa situación la empezaron a percibir desde los primeros días del mes de Enero.

Del lado nacional, hay muchas personas que evitan las temporadas altas para viajar y prefieren divertirse en las bajas en la región del sur, sobre todo de Tijuana, Hermosillo, Guadalajara, Monterrey, entre otros, pero que los visitantes guatemaltecos lo hacían todos los días, al menos hasta hace dos meses, señaló.

Los chapines llegan a Tapachula con fines comerciales -principalmente- y compran en plazas, en los comercios del centro y hasta en mercados, tanto al menudeo como al mayoreo, con toneladas de mercancías que cruzan a territorio centroamericano de manera legal, pero hay un retroceso por esas causas y lo peor es que con una tendencia a la baja.

Hizo un llamado a los legisladores federales, de manera especial a los de Chiapas, para que impulsen una iniciativa donde se homologuen las normas de pagos de impuestos de la región de la frontera sur con los países vecinos, «porque el SAT también se ve beneficiado con el aumento en las ventas y consumos, ya que se pagan más impuesto, y se perjudica si es todo lo contrario».

Los turistas guatemaltecos no son evasores de impuestos de sus propios vehículos, aclaró, sino que pagan obligadamente en otras fechas. Cuando se encuentran con esa traba administrativa en la frontera, no les queda otra que regresarse a casa y con la idea de no regresar nunca. EL ORBE / JC