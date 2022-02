Aumentan Precios de Mariscos por Desabasto y Periodo de Cuaresma

* Incrementaron 15%.

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero del 2022.- Ni siquiera ha comenzado el periodo de cuaresma en México, pero los introductores y comercializadores ya iniciaron con la escalada de aumentos en los precios de los mariscos que, de entrada, es de un 15 por ciento.

Juan Carlos Bravo, encargado de Pescadería “Aurora” en el mercado “Sebastián Escobar”, confirmó en entrevista para EL ORBE, que además de los incrementos, antes de la Semana Santa también se presenta desabasto del producto, sobre todo porque lo concentran a los Estados del norte, donde su valor al público es mucho mayor.

Así, las costumbres y la falta de vigilancia en el control de los precios hace realizar modificaciones empíricas. Por ejemplo, en una semana la mojarra tilapia pasó de los 60 a los 70 Pesos el kilogramo, sin aparente justificación.

De esa misma manera, al concluir la cuaresma y disminuir la demanda, los precios sufren modificaciones a la baja, pero históricamente terminan siendo un poco mayor que un mes atrás.

En el caso del fenómeno de la marea roja que fue detectada en la costa de Chiapas, señaló que afecta sus ventas, porque se desploman las ventas de moluscos y de todos los productos bivalvos, incluso del resto de los mariscos, porque los consumidores creen que pudieran estar contaminados. Por la costumbre de no consumir carne de res, puerco y otros similares en la cuaresma, comentó que los mexicanos enfocan sus alimentos en mariscos y pollo.

Dejó en claro que los introductores prefieren canalizar el producto hacia el norte por la cuestión de los precios y porque los del sur no quieren pagar esos aumentos que, en muchas ocasiones, son desproporcionados, generando escasez en los centros de abasto.

Una de las medidas que han adoptado para no provocar competencias desleales o afectaciones severas al consumidor, es igualar sus precios y exponerlos a la vista de todos. EL ORBE / JC