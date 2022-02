Tapachula, Rehén de Indocumentados por Bloqueos, Marchas y Enfrentamientos

* Sólo Vienen a Desestabilizar la Paz.

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero del 2022.- «El Instituto Nacional de Migración (INM) debe realizar su trabajo en torno al tema de los indocumentados varados en la localidad y aplicar lo que las normas demandan, es decir, que todo aquel migrante que entre a México sin documentación probatoria, tiene que ser rechazado o deportado a su país de origen de inmediato».

Así lo estableció el empresario en electrodomésticos, Celestino González Ramos, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, dijo que como el INM no hace su trabajo, eso provoca que Tapachula esté convertido rehén de los indocumentados y el centro de la Ciudad sea un caos con la presencia de miles de migrantes.

Lo peor de todo, sostuvo, es que esos extranjeros en lugar de sujetarse a las normas y leyes mexicanas, se ponen agresivos y originan problemas con las manifestaciones, bloqueos, marchas, destrozos y hasta agresiones en contra de las autoridades y civiles, además de que gozan de impunidad.

«Cómo es posible que esta gente llegue a un país que no es suyo y trate de hacer lo que quiera sin ser castigado como el resto de la sociedad, en lugar de sujetarse a la convivencia del lugar y a lo que marcan las leyes mexicanas, con lo que se destroza la paz social entre la población», comentó.

Los bloqueos que realizan los indocumentados vienen hacer un daño colateral con los negocios, porque dañan la economía y a quienes salen de sus casas para hacer sus actividades, dijo.

Todos sabemos que cuando vamos a otro país, debemos de entrar de manera legal, comprobar la estadía con papeles en mano, porque de lo contrario somos deportados a nuestro lugar de origen, indicó.

Además, que cualquier mexicano que bloquea calles o carreteras le van aplicar todo el peso de la ley, «sin embargo el migrante hace y deshace lo que quiere, lo que parece que nuestras leyes están al revés, porque se le ha dado más derechos al indocumentado agresivo que a nuestra propia gente».

Manifestó que si las autoridades asumieran su obligación e hicieran valer la ley, hubiera tranquilidad y paz social. Sin embargo, por donde quiera se ve el desorden de parte de esa gente extranjera.

Asimismo, que las autoridades no se preocupan de la situación que se vive en la frontera sur de Chiapas, «pues esto genera inseguridad, ya que muchos de ellos vienen a delinquir».

Por si fuera poco, puntualizó, la presencia de los indocumentados aleje al turismo, ya que en años anteriores había buena derrama económica, pero que ahora no se ve nada de eso. EL ORBE / Nelson Bautista