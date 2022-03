Falta Cultura de la Denuncia Para Atacar la Trata de Personas: Fiscal

* Importante la Participación de los Medios de Comunicación.

Tapachula, Chiapas; 12 de marzo del 2022.- De acuerdo a la fiscal contra la trata de personas en la entidad, Xóchitl Fabiola Villatoro, aún hace falta mucho por hacer en la cultura de la denuncia para poder atacar a ese y otros delitos y eso imposibilita a las autoridades hasta para identificar a las víctimas

En entrevista para el rotativo EL ORBE, dio a conocer que, a comparación al mismo periodo pero del año pasado, en el estado hay una disminución considerable en la trata de personas, «pero eso no significa que no exista el delito, pero para mala fortuna muchas personas no se acercan a denunciar».

Por eso dijo que se requiere también de la participación no solo de las víctimas, sino también del resto de la población y de los medios de comunicación.

Reconoció que hay un aumentar en el éxodo de migrantes de diversas nacionalidades que ingresan de manera irregular a territorio chiapaneco, por la vía de Centroamérica, y que hay un compromiso del gobierno del estado en profundizar en las investigaciones de los delitos correspondientes.

«Hemos estado trabajando en conjunto para efecto de fomentar la denuncia, pero desafortunadamente la mayoría de las víctimas no denuncian, entonces nosotros sí necesitamos en la colaboración de la sociedad para que ellos puedan apoyarnos», puntualizó. EL ORBE / JC