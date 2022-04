Urge Cerrar la Frontera Para Frenar Éxodo de Maras

EMPRESARIOS DE LA REGIÓN EXIGEN A LAS AUTORIDADES REFUERCEN ACCIONES DE VIGILANCIA PARA EVITAR EL INGRESO DE ESTOS DELINCUENTES A LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

Tapachula, Chiapas; 20 de abril del 2022.- «La presencia de los maras ya tiene un antecedente en Chiapas, porque hace varios años hubo una oleada de esos grupos delictivos en Tapachula, que incluso desestabilizó un desfile, en un periodo que dejó luto en los hogares y terror entre la sociedad», dijo, Walter Orozco, representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la localidad.

En entrevista para el rotativo EL ORBE indicó que por ello es necesario que las autoridades refuercen sus acciones de vigilancia, porque la población corre alto riesgo si esos delincuentes siguen apareciendo en esta ciudad.

Aseguró que ahora que se han infiltrado los maras en las caravanas de migrantes, hay nuevamente temor en la población por el peligro latente de que tomen a la región como centro de operaciones, toda vez que esos grupos delictivos no se tientan el alma para hacer daño.

Comentó que, como empresarios y comerciantes, sienten en carne propia esta crítica situación de inseguridad, ya que algunos compañeros suyos ya han recibido llamadas de parte de los delincuentes donde los amenazan y les piden determinadas cantidades de dinero cada semana para que los dejen trabajar, una extorsión que de manera popular se le conoce como «cobro de piso».

Según su versión, ya se han dirigido a las autoridades para hacerles saber estos hechos, con el propósito que tomen cartas en el asunto y que refuercen sus esquemas de vigilancia y seguridad, tanto en la frontera como en los municipios fronterizos.

«Es necesario sumar esfuerzos entre las tres instancias de gobierno para evitar el ingreso de esos delincuentes, que con sus acciones provocan un clima de total zozobra e intranquilidad», apuntó.

Recordó que «en este primer trimestre del año ya hubo hechos palpables de la forma de operar esa extorsión, que incluso hasta concluyó en hechos de sangre, viéndose seriamente afectado el sector transporte», razón por la cual reiteró su postura en el sentido de que las autoridades deben intensificar su trabajo para darle tranquilidad a la población.

Manifestó que la mayoría de los comerciantes pagan rentas, salarios de empleados, luz, agua, impuestos, y otras responsabilidades fiscales, y que por ello es preferible cerrar sus negocios por inseguridad, antes de acceder a los cobros de los maleantes, porque las tarifas que les exigen son muy difíciles de reunir, y el no hacerlo significa la muerte.

La presencia de maras en la frontera sur de Chiapas, concluyó, no solo mantiene en pánico a la sociedad, sino también ahuyenta al turismo, al sector empresarial establecido y a posibles inversionistas. EL ORBE / Nelson Bautista