Se Prevé Oleada de Deportaciones y Arribo Masivo de Indocumentados

* Debido a Política Migratoria de EEUU.

Tapachula, Chiapas; 22 de Mayo del 2022.- México y Estados Unidos están en el punto crítico en cuanto al tema migración se refiere, porque están llegando cada 24 horas más de 8 mil migrantes de la región Centroamérica hacia la Ciudad de Tapachula, pero ninguna autoridad se percata de ello.

Itsmania Platero, activista de Honduras, consideró que con la amnistía que aprobó la presidente de Honduras, Xiomara Castro, estarían saliendo muchos hondureños que se sumarían a los 17 mil extranjeros varados desde el año pasado y que esperan avanzar en los próximos días hacia Tapachula.

“Esta sería la oleada más grande de la historia de personas que tienen la idea de llegar a los Estados Unidos, pero tendrían que pasar de manera obligada por México, país de tránsito”, dijo.

Asimismo, que existen migrantes que están varados en la frontera con Estados Unidos, que buscan ingresar a ese país para solicitar asilo.

“Los extranjeros solo tendrán dos horas para exponer en una audiencia. Sin embargo, este tema no se ha tomado en cuenta porque muchos de las personas no cuentan con los documentos o pruebas de arraigo para comprobar que tienen peligro en su país, por lo que tendrían que ser deportados”, comentó.

Según cifras oficiales mexicanas, son unos 77 mil migrantes irregulares que han sido detenidos en territorio nacional, incluso están realizando operativos en hoteles y propiedades privadas.

Por otro lado, consideró que la conformación de caravanas de migrantes que salen de Centroamérica son imparables, a pesar de que las naciones centroamericanas han tratado de impedirlo.

Por ahora se espera que salgan miles de jóvenes, debido a que no hay oportunidades de empleo y que no se ha visto reflejados los anuncios de envío de muchos millones de Dólares por parte de los Estados Unidos y México hacia esos países de origen de los migrantes.

Hasta ahora, las autoridades hondureñas no han hablado sobre nuevas oportunidades de trabajo y del impacto de la inseguridad que ha aumentado en esa región, y por ende en los países de la zona.

“Ya se ha dicho que la política migratoria en torno al combate a bandas juveniles, Honduras no genera un clima de seguridad que logre disminuir la violencia, por lo que ahora la lucha es contra esos grupos y traficantes», recalcó.

Las deportaciones masivas desde los Estados Unidos se esperan a raíz de que se suspendiera la intención de anular el “Título 42”, un decreto de emergencia por la pandemia de la Covid-19 en la que obliga repatriar de inmediato a los indocumentados asegurados. EL ORBE / La Redacción