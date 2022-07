Reportan Desabasto de Medicamentos e Insumos en Clínicas Rurales de la Región

* Sectores Vulnerables no Logran Seguir Tratamientos.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio del 2022.- «Así como hay una severa crisis en las políticas públicas en materia de seguridad, economía, educación, desarrollo rural y social, también lo hay en materia de salud, debido a que hay desabasto de medicamentos e insumos, además de la falta de mantenimiento de instalaciones rurales».

Así lo manifestó Otilio Wong Arriaga, representante del Frente Común de Productores, quien aseguró que en el caso de las clínicas rurales o cualquier otra instancia de atención médica en los municipios del Soconusco, no tienen medicamentos suficientes para atender las recetas que emiten los médicos familiares, una problemática que se agrava en las zonas fuera de la mancha urbana.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, agregó que, cuando los derechohabientes o pacientes requieren análisis clínicos, estudios, o chequeos con especialistas, les ponen citas a los tres, cuatro, cinco o hasta los seis meses, y en muchas ocasiones fallecen antes de ser atendidos.

Consideró que la salud es primordial en la población y en este caso, y no tienen por qué esperar mucho tiempo para que sean atendidos.

Abundó que las instituciones de salud, deberían de contar con médicos familiares y especialistas suficientes para atender la demanda de los ciudadanos, «porque, por esa escasez, provocan que la gente se vea en la necesidad de ir a consultorios privados donde la consulta sea más barata, con tal de atender los problemas de salud que se les presenten».

Ante esa problemática en materia de salud, consideró que el Gobierno Federal debería ajustar su plan de egresos a modo de que este rubro sea prioritario, «porque la salud de la gente es primordial, y no obligar a los mexicanos a que oriente su presupuesto para atender un mal».

Puntualizó que hay muchas familias mexicanas, sobre todo en Chiapas, que no cuentan con los recursos suficientes para atender su salud de manera particular, «por lo que el gobierno debe entrar al quite y atender a estos sectores desprotegidos». EL ORBE / Nelson Bautista