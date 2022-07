Fuertes Lluvias y Ventarrones Afectaron Sembradíos de Maíz en la Frontera Sur

*El 20% de los Plantíos Presentan Daños.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio del 2022.- Las fuertes lluvias que han estado cayendo en los últimos días en la frontera sur de Chiapas, acompañadas de ventarrones, así como la presencia de las plagas, han causado severas afectaciones en las plantaciones de maíz lo que pone en riesgo las cosechas de muchos productores y eso genera crisis económica, ya que los daños son en más del 20 por ciento de los plantaciones.

Así lo manifestó en entrevista con rotativo EL ORBE, Ana María Carrillo Barrios, productora en la región, al asegurar que los fuertes vientos han tirado las milpas, y éstas, al estar caídas ya no producen; lo mismo pasa con la demasiada humedad, ya que el terreno se anega y no permite el desarrollo de las plantas.

Agregó que con las plagas pasa algo similar, porque atacan al cultivo y los productores no cuentan con recursos para la compra de productos químicos que lo impidan, porque subieron de precio drásticamente, al grado de que es difícil adquirirlos. Lo malo es que si no se combaten con los insecticidas o plaguicidas, no hay producción.

Aseguró que la gente que se dedica a producir el campo no cuenta con ningún apoyo por parte del Gobierno Federal, ya que desde hace cuatro años se quitaron todos los programas para el agro y dejó abandonados totalmente a los campesinos.

En este sentido, señaló que es necesario que el Gobierno Federal vuelva la vista hacia las áreas de producción agrícola y vea el enorme retroceso que hay, para que instaure lo que sea necesario con tal de que los productores cuenten con las garantías básicas.

Dijo por último que el maíz es importante, porque se trata de un alimento que no puede faltar en ningún hogar en cualquiera de sus presentaciones. EL ORBE / Nelson Bautista