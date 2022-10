Padres de Familia Aprueban “Operativo Mochila” en Escuelas de la Región

* Lamentan Oposición de Derechos Humanos.

Tapachula, Chiapas; 05 de octubre del 2022.- Derivado de lo ocurrido hace algunos días cuando 34 alumnos de una institución educativa de la localidad resultaron intoxicados por alguna sustancia y cuya investigación sigue empantanada, los padres de familia de la Escuela Secundaria General Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez, aprobaron por unanimidad llevar a cabo la revisión de mochilas de los alumnos por motivos de seguridad.

Sin embargo, cuando ya estaba listo para que esta misma semana se llevara a cabo, una comisión de Derechos Humanos se opuso diciendo que para llegar a ello tendrían antes que cumplirse varios requisitos.

Rosabel Ramírez López, director de esa secundaria, explicó al rotativo EL ORBE que lo ocurrido con el tema de los intoxicados todavía no les han notificado los resultados.

Por ello sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación, en donde se propuso la medida de revisar las pertenencias de los estudiantes y que ahora ese programa se llamaría «Mochila segura», y que se realizará bajo otros protocolos distintos a los que se utilizaron en el sexenio pasado, cuando se empleó por primera vez, como el hecho de que es una decisión directa de los padres de familia y no de las autoridades.

Cumpliendo con esa formalidad, el Comité de Padres de Familia hizo la solicitud ante los directivos, pero entonces tuvieron que convocar a todos para hacer la propuesta y tomar una decisión, tal y como se hizo y hubo el respaldo de todos los grupos de los tres grados.

Se notificó a las autoridades sobre esos acuerdos y se dio parte a los Derechos Humanos, y de respuesta fue que se podría implementar, siempre y cuando la revisión la hagan los propios padres y si, por alguna circunstancia tienen que estar presentes policías, serán de civiles y sin armas, por lo que se detuvo la iniciativa, hasta mejore ocasión.

«Esta generación de jóvenes está creciendo dentro de una sociedad convulsionada, con falta de valores y principios», dijo el director al señalar que «en más de 2 años que estuvo la pandemia, no tuvimos ningún problema, porque había clases a distancia y venían los muchachos a entregar tareas. Era muy poco el tiempo que convivíamos con ellos, pero hoy que a partir de este ciclo muchos jóvenes vienen con una actitud violenta», comentó.

Asimismo, «nosotros como maestros estamos maniatados desde el punto de vista de lo que nos impone Derechos Humanos. Tenemos que ser muy cautelosos. Hoy se sobreprotege a los niños, y como que ellos hacen un abuso de todo eso».

Apenas hace unos días, una menor de edad de esa escuela llevó un gas pimienta entre sus cosas y lo estaba presumiendo con uno de sus compañeros, pero se disparó de manera accidental y afectó a uno de los estudiantes, por lo que las curaciones tuvieron que ser cubiertas por los papas del agresor.

Reconoció que, en otra ocasión, un adolescente sacó un arma de fuego de entre sus pertenencias y estaba haciendo alarde de ello y por eso los maestros se dieron cuenta, ya que de lo contrario hubiera pasado desapercibido y por ello consideró que la revisión de las mochilas es urgente y necesaria en todas las escuelas. EL ORBE / JC