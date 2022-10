Disminuyen Inhumaciones por Covid-19 en Panteones de la Región

* Por Bajo Índice de Contagios.

Tapachula, Chiapas; 09 de Octubre del 2022.- De las 68 inhumaciones que hubo en total durante el mes de Septiembre en los cementerios Jardín y Municipal de Tapachula, solo hubo un deceso a causa del Covid-19, lo que da a entender que ya se avanzó muchísimo en cuanto al control de esa enfermedad.

Así lo dio a conocer, Saúl Escobar Borrayes, director del área de Panteones del municipio, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que los decesos por causas de enfermedades crónico degenerativas son los más constantes y un poco atrás van los males respiratorios, así como los infartos.

Consideró que, no obstante, la actual temporada de lluvias que han propiciado enfermedades como la influenza, gripe y tos por cambios bruscos de temperaturas, éstas no han tenido ninguna relación con el Covid-19, por lo que cree que las vacunas contra la pandemia han sido determinantes para que vaya siendo menos los contagios.

En lo que va de este año, comentó, se lleva un promedio de 40 personas fallecidas por Coronavirus y 726 inhumaciones por otros factores.

Al mismo tiempo expresó que las muertes por Covid-19, e incluso los contagios, han ido a la baja, «sin embargo no es para que la población se relaje ya que estamos en la temporada de lluvias y esto podría provocar algunas enfermedades respiratorias».

Por eso, insistió, «es importante que tomemos conciencia y sigamos con los protocolos de salud para bien de nosotros y de nuestros seres queridos, ya que, si seguimos con esas medidas, creo que los fallecimientos por este mal de salud se podría llegar a detener por completo.

Expresó que, si se comparan los fallecimientos totales del año pasado con lo actual, se considera que esto ha disminuido hasta un 30 por ciento, lo cual habla bien de la sociedad que respondió al llamado de aplicarse la vacuna contra esta enfermedad, y asumir también otras acciones preventivas. EL ORBE / Nelson Bautista