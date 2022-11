Paralizan de Nuevo a Diconsa Regional por Incumplimiento de Acuerdos

* Hay Desabasto de Mercancías y Desvío de Recursos.

Tapachula, Chiapas; 07 de Noviembre del 2022.- A tres meses de que los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa en más de 50 municipios en Chiapas decidieran paralizar el almacén regional con sede en Tapachula, para desenmascarar una serie de irregularidades y que concluyó con una firma de acuerdos, en la noche de este lunes de nueva cuenta se manifestaron en la localidad, porque aseguran que los funcionarios le mintieron a los chiapanecos.

Reynel Velázquez, en voz de un grupo de manifestantes, dijo ante rotativo EL ORBE, que están exigiendo cumplan con esos compromisos pactados entre las oficinas nacionales y los centros de distribución en el Estado, y se acabe la burocracia nacional.

Afirmó que los están amenazando con aplicarles la «Ley del garrote» si no concluyen su protesta que iniciaron este lunes en las instalaciones ubicadas en la 4ª. Sur de esta localidad.

«Queremos castigo a los verdaderos culpables del desvío de 10 mil millones de pesos que se han detectado en la Segalmex y que se le dé seguimiento», indicó al aclarar que no se puede hablar de transparencia y honestidad, si esa situación queda impune.

Los presupuestos para el abastecimiento en Chiapas fueron aprobados, pero no están siendo aplicados y el desabasto persiste, señaló.

Además, esperaban que las oficinas centrales les contestara con respuestas, pero que en lugar de ello les llamaron por teléfono para decirles que enviarían a los policías y los meterían a la cárcel, «cuando lo único que estamos pidiendo es comida para la gente pobre de las comunidades de Chiapas pueda comprarla».

En tanto, Jacobo Orozco, del Centro Comunitario Tuzantán, indicó que dentro de la minuta que se firmó hacer tres meses se comprometieron a entregarles ropa de trabajo y otros derechos laborales, pero que no cumplieron.

Al preguntarle sobre los alimentos que no hay para atender la demanda de los almacenes en la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, mencionó a razón de ejemplo a la harina y al maíz, «lo que ha hecho una situación crítica».

En tanto que Alonso Gamboa Gutiérrez, del Consejo Comunitario de Abasto Tapachula, lamentó que no solo no se cumplió la minuta de acuerdos que firmaron, sino que ahora los están amenazando con la cárcel.

Aclararon que el personal de esas oficinas podían entrar y salir, y que por ello su manifestación a habían enfocado a «brazos caídos», pero las cosas se podrían agudizar si no hay respuestas en las próximas horas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello