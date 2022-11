Se Declaran en Paro de Labores Maestros y Administrativos de la UPN

* Exigen Regularización de Plazas y Pago de Incentivos.

Tapachula, Chiapas; 07 de Noviembre del 2022.- La plantilla de maestros y personal administrativo de la Unidad 072 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se declararon en paro de labores a partir de la tarde de este lunes, hasta que sea atendido su pliego petitorio.

Fernando Orozco Chávez, de la Comisión del Trabajo y Conflictos del nivele superior de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que se vieron en la necesidad de llegar a esas medidas extremas, en virtud de que las autoridades no han solucionado la problemática que hay en la institución desde hace varios años, aún cuando asegura la han expuesto una y otra vez.

El tiempo ha ido pasando, señaló, y todavía no reciben respuestas positivas, «a pesar de que se trata de demandas justas que requieren pronta solución».

Fabiola Gordillo Alfonso, representante sindical del Centro de Trabajo 029, con sede en esas instalaciones, indicó que dentro de sus demandas laborales está la regularización de 15 plazas administrativas y dos docentes que fueron omitidas desde el 2014.

La reactivación de tres plazas docentes de asignatura y una de tiempo completo que son del techo presupuestal de la Unidad 072, desde enero del 2021, así como la reincorporación de la plaza base de Enrique Pérez Ruiz, que fue dado de baja ese mismo año.

Mientras que en las demandas laborales económicas, según informó, está el pago de interinatos a trabajadores de la UPN, desde enero del 2021 a la fecha, así como lo que se les debe al personal administrativo por concepto del estímulo por antigüedad en el servicio, con solicitudes presentadas en el 2020.

El pago a terceros institucionales como el Fovisste, seguro de vida, SAR, entre otras, en virtud de que al trabajador le descuentan cada quincena, pero esos recursos no han sido depositados desde el 2007, es decir, han sido desviados todos estos 15 años.

Mientras que, en torno a las demandas académicas, mencionó que están solicitando el incremento de la matrícula en la Licenciatura en Intervención Educativa.

Al concluir la tarde, los trabajadores colocaron las banderas rojinegras en la entrada principal de la institución, y montaron una guardia, en espera de un acercamiento con las autoridades. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello