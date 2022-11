Sin Vigilancia la Venta Indiscriminada de Medicamentos “Pirata” en Chiapas

* Ponen en Riesgo la Salud de la Población.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre del 2022.- «Es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto, en este particular caso la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepis), porque el contrabando y venta clandestina de medicamentos extranjeros es ante la luz pública, tanto en los mercados como en las calles del centro de la ciudad».

Así lo declaró, Octavio López Méndez, dirigente del Movimiento de Organizaciones de Liberación Nacional ser entrevistado por rotativo EL ORBE, quien manifestó que hay impresión de que las propias autoridades se prestan para que se realice esta venta clandestina de medicina falsa, las cuales son expendidas sin ningún control sanitario.

Hay quien cree que esos productos de origen centroamericano son buenos para curar algunas enfermedades, y la gente va y los compra sin receta y tampoco con el aval de algún médico que lo haya recomendado, con ello la salud de los pacientes que lo consumen podría estar en riesgo, señaló.

Consideró que las autoridades deberían de realizar operativos en los mercados y en el centro de la Ciudad, «porque ya es muy abierta, descarada y directa la venta de esos productos, los cuales no dejan de ser de dudosa procedencia, ya que no solo ingresan los hechos en Centroamérica, sino de otras países como China, mientras que los funcionarios no hacen nada».

Asimismo, también en la frontera con Guatemala debería de haber operativos y no dejar pasar aquello que no esté reglamentado o y cumpla con lo que establece la ley, sobre todo en materia de salud.

En los pasos informales en el municipio de Suchiate, «en ocasiones hay vigilancia, pero resulta que con un billete dejan pasar lo que sea», dijo.

Como no hay una vigilancia de todo eso, hasta ahora se desconoce los efectos que han ocasionado la ingesta de esos productos «milagro», y si ha habido fallecidos por esas causas.

Tampoco se sabe a cuántos millones de Pesos asciende la evasión fiscal cada año por la venta de esa «medicina» en la localidad y en los municipios aledaños. EL ORBE / Nelson Bautista