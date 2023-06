Mantienen Alerta Gobierno de Guatemala y México por Tráfico de Fentalino y Otros Sustancias Nocivas

*COFEPRIS Detectó Medicamentos Falsificados.

Tapachula, Chiapas; 10 de junio del 2023.- La industria de la producción, tráfico y distribución de medicamentos que pasó del uso exclusivo para la salud humana al adictivo, ha tomado una ruta que parte desde el medio oriente, ingresa a Sudamérica, después a Chiapas, sigue su camino por territorio mexicano hasta llegar a los Estados Unidos, como el caso del Fentanilo.

Lo que nació a mediados del siglo pasado como un poderoso analgésico que era utilizado para el tratamiento de pacientes que sufrían dolores agudos o crónicos, ahora es asociado con el narcotráfico, y un consumo muy adictivo.

Por ello, en las últimas semanas han sido decomisados grandes cargamentos ilegales de ese producto en diversos países de Centroamérica y México.

En torno a ello, María Elsa López González, jefa de Distrito Sanitario No. VII, con sede en Tapachula, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que cada país tiene sus estrategias y sus políticas de salud, y el mexicano es independiente a lo que sucede en Guatemala.

Sin embargo ante la situación que se vive en la franja fronteriza entre México y esa nación chapina, qué es completamente abierta y se pudiera dar el caso que ingrese esos medicamentos en forma de contrabando y con fines distintos señaló que están en vigilancia.

Sobre todo, apuntó «en el momento que hubiera alguna alerta de tipo sanitaria o de venta, por supuesto que tendríamos la obligación de hacer la inspección, la supervisión y la regulación».

Precisó que esa vigilancia se está haciendo en forma programada a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



Apenas en los últimos días, la misma Cofepris confirmó que detectó la falsificación de cuatro medicamentos, a través de la constante vigilancia a productos y servicios que pudieran representar un riesgo a la salud de quienes los consuman.El primero de ellos es Pentrexyl (ampicilina) de 500 miligramos, con número de lote 19E623 y fecha de caducidad mayo de 2024, en presentación de caja con 28 cápsulas. La empresa Aspen México reportó que, en realidad, era de mayo del 2021.Además, se observa que el producto falsificado presenta, al reverso del empaque secundario, textos ilegibles cubiertos por una banda de color amplia. Igualmente, se detectó que las especificaciones del contenido no corresponden al producto original.El segundo falsificado es Broncho-Vaxom (liofilizado estandarizado de lisados bacterianos) en presentación de 10 cápsulas de 7 miligramos para adulto; con números de lote 2000172 y 1600021, ambos en el empaque secundario, y M141E01 en el primario.Al respecto, la empresa Grünenthal de México precisó las características para identificar el medicamento irregular con lote 2000172, muestra como fecha de caducidad agosto de 2024, mientras que el lote 1600021 presentaba para marzo 2020.En lo que respecta a los empaques secundarios, muestran gráficos que ya están descontinuados y la información del fabricante, importador y distribuidor no está actualizado. Asimismo, la empresa reportó que el producto con número de lote M141E01 fue robado en 2014.El tercer fármaco falsificado es Alka Seltzer 100+10 TAB efervescentes (bicarbonato de sodio / ácido cítrico/ácido acetilsalicílico), en presentación de 100 tabletas más 10, con número de lote X235XU y caducidad diciembre de 2023; sin embargo, es de septiembre de 2020.Bayer de México reportó que este producto presenta diferencias respecto a la caja original, como colores más intensos en la ilustración de las burbujas, y el texto “caja con 100 tabletas” ubicados sobre la línea de corte.El último producto es Sedalmerck (paracetamol 500mg, cafeína 50mg y fenilefrina 5mg) en presentación caja de cartón con 200 tabletas. Los lotes irregulares son M649565, M90473, M74256, GS4889 y M12003.Entre los elementos que permiten detectarlo destaca que el símbolo de marca registrada en el anverso de la caja se encuentra muy cercano a la línea del doblez, mientras que en el reverso no cuenta con leyendas de fabricante y distribuidor. Asimismo, el empaque secundario presenta la leyenda “Tabletas”, pero no indica la cantidad de éstas que contiene. EL ORBE / JC