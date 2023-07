Detectan Alza en Cardiopatía Isquémica en Municipios de la Región Soconusco

*Representa un Aumento del 12% con Respecto al Año Anterior.

Tapachula, Chiapas; 02 de Julio del 2023.- El Centro Cardiológico de Tapachula informó éste día haber detectado que, en el primer semestre del año, ha habido un alza de un 12 por ciento en los casos de pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica en los municipios de la región Soconusco, los cuales regularmente son mortales.

Jorge Antonio Vázquez Marroquín, director de esa institución médica de especialidades, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que esos pacientes están propensos o predispuestos a tener un infarto, sobre todo los que no presentan síntomas, y por lo tanto, aún no lo saben.

En esos casos, dijo, los pacientes no le dan mucha importancia al cansancio repentino, la fatiga, la molestia precordial como un disconfort torácico, y se lo atañe a cualquier otra situación.

«Eso hace que, ante un esfuerzo no tan severo o situaciones críticas emocionales y emotivas, pueda sumarse los factores predisponentes más el evento agudo de esfuerzo o todo en su conjunto, lleve al paciente a una situación crítica de un infarto agudo del miocardio», detalló el cardiólogo.

Eso, apuntó, ocurre porque se obstruye cualquiera de las tres arterias del corazón que se llaman coronarias, quizá porque ya están lesionadas y tienen placas aterosclerosas, que ante estímulos se fracturan o se rompen. Esa situación libera sustancias que hace que la sangre que va pasando por ahí, se coagule, algo grave para quienes sufren de diabetes o insuficiencia renal.

Además, esos infartos se caracterizan sobre todo con dolor opresivo intenso precordial o sensación de ahorcamiento; algo similar en el maxilar inferior y la falta de aire, sostuvo.

Sin embargo, «hay pacientes que inician con dolor en el epigastro, en la boca del estómago y muchas veces se pasan como episodio de gastritis severa y se van hacia ese lado el diagnóstico y el tratamiento, cuando realmente está teniendo un infarto».

Entre los factores de riesgo está la hipertensión arterial, tabaquismo, alteraciones del colesterol, incluso la elevación del ácido úrico, diabetes, entre otros.

«Hemos sabido que en las instituciones de salud del gobierno se observa también este incremento de casos, tanto en personas mayores, como en jóvenes, las cuales tienen más riesgos de una situación crítica, incluso fatal, que los adultos mayores, porque en ellos se va preparando las arterias coronarias y abriendo vasos pequeños que es la circulación secundaria», informó.

Recomendó que pueda iniciar la valoración con «un médico familiar, que los conoce, trata y que sabe su historia médica. Hacer los estudios pertinentes, y en su caso, de manera inmediata derivarlo a un servicio de urgencias o a un cardiológico.

El Centro Cardiológico de Tapachula se ubica en la Central Sur No. 74 «A» de la cabecera municipal. EL ORBE / JC