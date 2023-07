Genera Molestia en la Población las Constantes Fallas en el Servicio de Internet

*Afecta las Actividades de Empresas e Instituciones Educativas.

Tapachula, Chiapas; 02 de Julio del 2023.- Las compañías dedicadas a la venta del servicio de Internet, deberían mejorar su infraestructura debido a que continuamente se registran fallas en el suministro de la señal en el municipio, y con ello los usuarios se ven afectados al no poder desarrollar sus actividades empresariales y educativas, lo que significa grandes pérdidas económicas.

Así lo dio a conocer en entrevista a rotativo EL ORBE, Yolanda López Ruiz, una de las afectadas, quien afirmó que al menos los niños que necesitan hacer uso de esa conexión para sus tareas escolares, no pueden desarrollarlas por falta de este suministro.

Debería haber otras opciones de contrato de servicio, no solo para tener un servicio de mejor calidad, sino también para que surja la posibilidad de encontrar un suministro más barato, sostuvo.

Es bastante lamentable que esta situación suceda a cada rato en esta ciudad, dijo, ya que es bastante difícil estar incomunicado porque en la actualidad ya sirve para muchas actividades.

Agregó que sería ideal tener mayor oferta y así se mejoraría la calidad, sobre todo un buen precio de esa herramienta digital que es útil en la vida cotidiana, ya que los actuales cobran muy caro por un pésimo servicio.

El estar incomunicado es un problema bastante preocupante, ya que sirve para el trabajo, escuelas, emergencias y para el desarrollo de las diversas actividades cotidiana y empresarial, que al final genera pérdidas, señaló.

Por ser el Soconusco una zona económica muy importante en el sur de México, indicó, se requiere de la llegada de otras empresas que vengan y presten mejor servicio.

De acuerdo a los reportes, una de las zonas de la ciudad donde falla todos los días el internet es la ubicada en los fraccionamientos La Antorcha, La Primavera, El Carmen, Libertad y otros ubicados al sur. EL ORBE / Nelson Bautista