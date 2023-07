Exige FNLS la Presentación con Vida de dos de sus Militantes

*Se Manifiestan en el Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 06 de Julio del 2023.- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se manifestó éste jueves en el centro de la Ciudad para exigir la presentación con vida de dos de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrido hace ya varios años.

Ahí, leyeron un desplegado en el que señalan que, como resultado de la Sexta Reunión de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB), es un mandato judicial, por lo que su actuar no está sujeto a normas de operación, sino a la exigencia de presentación con vida de ambas personas.

«El análisis de contexto es una herramienta orientada a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas de manera forzada y a la investigación del crimen cometido, éste va a permitir esbozar las hipótesis para generar las líneas de investigación y detectar los lugares en los que se deben hacer las diligencias para buscar y localizar a las víctimas», indicaron.

Asimismo, «para realizar el plan integral de búsqueda y para que éste cumpla con el objetivo de la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es necesario que tanto el proceso de búsqueda como el de investigación se correlacionen, ello marca la necesidad que tanto la CNB, como la Fiscalía General de la República (FGR) se coordinen».

Recalcaron además que las nuevas observaciones hechas al análisis de contexto fueron entregadas a la CNB «con el fin de que sean integradas sin pretexto alguno, se considere el rol principal de los familiares de las víctimas para el acceso a la verdad y la justicia, de lo contrario la simulación y el desdén continuaran como parte de la política de impunidad».

Mientras no se presente con vida a las víctimas de desaparición forzada y de manera particular a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez no se puede hablar de la intensión por parte del Gobierno Federal de impartir justicia contra los responsables materiales e intelectuales del artero crimen, puntualizaron. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello