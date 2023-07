Marchan en Tapachula por la Desaparición Forzada de 2 Personas Desde Hace un Mes

* Exigen Conocer Avance de las Investigaciones.

Tapachula, Chiapas; 06 de Julio del 2023.- Ciento de personas marcharon éste jueves por las principales calles de la ciudad en protesta por la supuesta desaparición forzada de David Méndez Moreno y Ángel Méndez Bolaños, quienes ya no regresaron a su hogar desde hace un mes y tampoco se sabe del avance de las investigaciones.

El contingente partió desde el Parque Bicentenario hacia la plaza central, en donde pidieron respuestas a las autoridades locales.

Consuelo Moreno, madre de David y esposa de Ángel, dio a conocer a los medios de comunicación dijo que hace unos días desparecieron 16 personas en el municipio de Ocozocoautla desaparecieron, pero que mandaron a mil elementos a buscarlos y en menos de una semana regresaron a sus casas sanos y salvos, «y los nuestros ya llevan un mes y nada».

Dio a conocer que ambos son comerciantes y que el 5 de junio salieron de su negocio con rumbo a su domicilio particular, pero ya no llegaron.

Indicó que han solicitado que verifiquen las cámaras de vigilancia del C-5, pero que casualmente les dijeron que no sirven «y por eso queremos que nos expliquen a donde se van nuestros impuestos».

Además, que han realizado brigadas de búsqueda en la que solicitaron la intervención de los cuerpos policíacos y que, en respuesta, solo en una ocasión los acompañaron elementos de la Guardia Nacional, pero nada más.

Con ropa blanca y pancartas, amigos, familiares y gente de la sociedad que se ha solidarizado con ellos, externaron su preocupación por el asunto, la falta de respuestas positivas y el desinterés de la búsqueda de parte de las autoridades. Adelantaron que continuarán sus manifestaciones hasta que regresen sus familiares.

La movilización concluyó un par de horas después, sin que se registraran incidentes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello