Comercio Informal en el Centro de Tapachula se Satura de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 2 de Agosto del 2025.- Miles de migrantes de diversas nacionalidades se quedaron varados en Tapachula desde el pasado 20 de enero del presente año. Fecha en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el cierre de la frontera al paso de extranjeros entre México y EU, y eliminó el programa CBP One, que permitía a los migrantes hacer citas con las autoridades migratorias del país vecino del norte.

Debido a esa situación, los migrantes que aún siguen en esta ciudad han encontrado en el “comercio ambulante”, la mejor opción para hacerse de recursos económicos, para poder subsistir, en lo que encuentran la oportunidad de avanzar hacia el norte de México.



Es por eso que el comercio informal, que invade calles y banquetas en la zona centro de esta Ciudad de Tapachula, en su mayoría es trabajado y ocupado por migrantes.Al respecto, Roseine "N" de origen haitiano, expuso a este medio de comunicación que en el comercio informal, ha encontrado una opción de trabajo que le permite llevar el sustento diario para su familia, ella, dos de sus hijos y su madre, quienes se quedaron atrapados en esta Ciudad después del cierre de la frontera entre México y Estados Unidos.Hablando muy poco español, explica que para poder vender los cientos de vendedores que se encuentran en las calles pagan una cuota económica semanal, a supuestos inspectores de Servicios Públicos.Otra opción de trabajo asegura, es en los bares, cantinas, o en la prostitución clandestina, también en la vía pública. Pero reconoce que es más riesgoso. Aunque es la realidad que enfrentan sobre todo las mujeres migrantes, quienes no tienen mayores oportunidades para subsistir,más si viajan solas con su familia, como es su caso.Entrevistado por aparte, el dirigente de la agrupación Empresarios Miguel Hidalgo A.C., Demetrio Campuzano Sánchez, reconoció que el sector empresarial local no tiene la capacidad para absorber la mano de obra migrante en su totalidad.Y el empleo informal cubre económicamente las necesidades básicas de muchas familias migrantes. Aunque se exponen a trabajar largas jornadas, porque carecen de seguridad social y las condiciones laborales no son las adecuadas.El también empresario de esta localidad, reconoció que debido a esta situación, es necesario que las autoridades, sobre todo federales, pongan orden porque ante el incremento del comercio informal, incentivado por los migrantes, seguirá desplazando al comercio establecido que sí paga impuestos, genera empleos y diversos servicios.