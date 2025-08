Continúan Denuncias de Presuntas Irregularidades en el INM; Migrantes Esperan Cita Varios Meses y al Final No los Atienden

A Pesar de que Algunos Migrantes ya Cuentan con Resolución a Favor, no les Entregan Residencia.

Falta de Atención de la COMAR e INM han Provocado la Saturación de Trámites en Tapachula

Redadas en EEUU Afectan Estabilidad en Empleos de Migrantes

*CIENTOS DE EXTRANJEROS AFIRMAN QUE AUN CONTANDO CON CITAS PROGRAMADAS, SON PUESTOS EN LISTA DE ESPERA POR VARIOS DÍAS O INCLUSO MESES POSTERIORES A LA FECHA INDICADA.

Tapachula, Chiapas; 2 de Agosto del 2025.- Las denuncias en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración continúan en esta región de la frontera sur de México, sobre todo en Tapachula, ya que la comunidad migrante se queja que en las oficinas de regulación migratoria no los atienden a pesar de contar con citas.

Todos los lunes, desde muy temprano, cientos de extranjeros acuden a las oficinas de la dependencia federal ubicadas al sur de esta Ciudad fronteriza con Guatemala. Incluso, algunos extranjeros aseguran que durmieron desde un día antes en el lugar para lograr un turno y ser atendidos, a pesar de tener citas que les envían por correo electrónico las mismas autoridades migratorias.



El pasado fin de semana, el abogado José Luis Pérez Jiménez acompañó a un migrante haitiano, de nombre Djeff Dcius, quien se plantó frente a las oficinas de la dependencia federal para que concedan el estatus de “residente permanente”, tal como lo ordena el Juzgado de Distrito, en la suspensión definitiva, con efecto de tutela anticipada.Lamentablemente, a su decir, el Instituto Nacional de Migración se niega a atender este caso, a pesar de que cuenta con la resolución de un juzgado.Como este caso hay cientos, en donde la denuncia principal es “falta de atención”, además de presuntos actos de corrupción por parte de elementos migratorios. EL ORBE/ Mesa de RedacciónINESTABILIDAD EN EL EMPLEO IMPACTABIENESTAR DE MIGRANTES EN EULa inestabilidad en el empleo y la falta de una jornada de trabajo de tiempo completo impactan el bienestar emocional de las personas inmigrantes en Estados Unidos (EUA), indicó la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Maritza Caicedo Riascos.La nueva situación caracterizada por las redadas de las que son objeto por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en ese país amerita una investigación específica de cómo afecta su salud mental, señaló.De acuerdo con información de la investigadora, basada en la Encuesta Continua de Población, en 2024 en esa nación residían más de 12 millones de inmigrantes connacionales, así como poco más de 26.5 millones de mexicoamericanos (hijos de padres mexicanos nacidos en EU).El 17% de las personas del primer grupo y 12% del segundo vivían por debajo del nivel de pobreza, en comparación con 7.5 % de los blancos no hispanos.Durante ese año, prosiguió, los inmigrantes mexicanos y mexicoamericanos tuvieron tasas de desempleo de 5.4 % y 4.5 %, respectivamente, mientras que en los blancos no hispanos fue de 3.1. Lo anterior muestra que son grandes las diferencias socioeconómicas entre estas poblaciones y la mayoría anglosajona.“La constatación sistemática de las desventajas sociales y económicas en que viven los inmigrantes mexicanos y sus descendientes, me llevaron a preguntarme cómo es que estas condiciones pueden afectar la salud mental”, explicó.El primer paso en una cadena de investigaciones fue comprobar que el desempleo la afecta y que particularmente aumenta la probabilidad de desarrollar angustia psicológica.“Sin embargo, en esa primera investigación encontré que, pese a ello, los inmigrantes mexicanos tenían mejor salud mental que su descendencia, incluso que los blancos y los afroestadunidenses”, puntualizó la experta universitaria.“En un estudio posterior observé cómo algunos indicadores de las condiciones laborales se relacionaban con el bienestar mental de los trabajadores mexicanos de 18 años y más. Es normal suponer que el hecho de contar con un buen empleo permite mantener una relativa seguridad financiera, proyectar el futuro y cuidar la salud en general. Sin embargo, esto es necesario constatarlo con datos”, apuntó.Con datos de la National Health Interview Survey comprobó que en general, el grupo de los inmigrantes presentó mejores resultados en salud mental que sus contrapartes nacidas en la Unión Americana, pese a que muchos de los latinoamericanos y caribeños viven en peores condiciones socioeconómicas. “En otras palabras, los hijos de los inmigrantes experimentan mayores niveles de angustia psicológica que sus padres”.Migrantes no llegan a ser ciudadanos estadounidensesExpuso que una de las premisas que podrían ayudar a entender lo anterior es que nunca llegan a ser considerados “ciudadanos estadunidenses de primera” o, en cierta medida, se les cataloga como de segunda categoría, además de estar constantemente expuestos a la discriminación y el racismo, enraizados en esa sociedad.Ese es un asunto bastante complejo del cual, hasta el momento, no existen respuestas concluyentes. No obstante, investigaciones previas y las realizadas por la universitaria “hipotetizan que las segundas generaciones se enfrentan a un proceso que los especialistas han llamado ‘estrés aculturativo’. Es decir, hay afectaciones a la salud de las personas derivadas del proceso de aculturación o adaptación a la sociedad mayor”.En general, en términos socioeconómicos, las segundas generaciones de mexicanos en esa nación tienen mejor situación que sus padres inmigrantes, pero están lejos de parecerse a la población blanca estadunidense. Las segundas generaciones cuentan con menores niveles de escolaridad, mayores tasas de desempleo y una inserción y condiciones laborales menos favorables que la población blanca.Asimismo, de acuerdo con cálculos de la Current Population Survey, en 2024 los inmigrantes mexicanos ganaron 59% del salario anual de los blancos no hispanos, en tanto que los mexicoamericanos sólo alcanzaron 71 % del salario anual de estos últimos. Es decir, una percepción media anual aproximada a 45 mil dólares y 55 mil dólares, respectivamente. En cambio, los blancos no hispanos obtuvieron 76 mil dólares.Caicedo Riascos consideró que para comprender lo que ocurre con la salud mental de los inmigrantes latinoamericanos y sus descendientes, es necesario considerar otros aspectos que no suelen usarse en las investigaciones sobre el tema, como el racismo y la discriminación cotidiana.En el caso específico de los indocumentados deben tomarse en cuenta además, otros aspectos que son fuente de estrés como la criminalización y persecución, que puede repercutir en el bienestar psicológico de los individuos y de sus familias. SUN