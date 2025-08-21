jueves, agosto 21, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalHabitantes de Los Encinos Obligan a Alcalde Julio Gamboa a Firmar...
Local

Habitantes de Los Encinos Obligan a Alcalde Julio Gamboa a Firmar Minuta de Trabajo

0
14

*Acordaron Restablecer de Inmediato el Suministro de Agua Potable.

Tuxtla Chico, Chiapas; 20 de Agosto del 2025.- La noche del pasado Martes 19 de Agosto del presente año, se restableció el tránsito en el Libramiento Sur de Tapachula que comunica con Tuxtla Chico, después de que los habitantes del fraccionamiento Los Encinos obligaron a firmar una minuta de trabajo al alcalde priísta, Julio Gamboa Altuzar.
Los inconformes iniciaron el bloqueo en el tramo carretero, frente al fraccionamiento, por la tarde del martes, en protesta por la falta de suministro de agua a cientos de viviendas desde hace varios días.
Dentro de la minuta de trabajo, y compromisos que estará obligado a cumplir el todavía edil de esta localidad, se encuentra continuar esta semana con la reparación de la bomba que suministra el vital líquido a dicho fraccionamiento.

Además de que estará obligado a iniciar un nuevo proyecto para la construcción de un nuevo pozo profundo que solo suministre agua, a las familias que viven en Los Encinos, a nadie más.
De igual forma, en la minuta firmada por los habitantes del lugar y el alcalde Julio Gamboa se encuentra el compromiso de que el Ayuntamiento rehabilite la planta de tratamientos de aguas residuales, para que se restablezca su funcionamiento.
Las autoridades municipales también estarán obligadas a suministrar agua en pipas a los habitantes de este fraccionamiento, en lo que se repara la bomba del pozo que les brinda el vital líquido.
Otro punto, y no menos importante, fue que las autoridades locales se comprometen a buscar algunas líneas de conexión de agua, que presuntamente suministran el servicio de manera clandestina a otros establecimientos y viviendas, ajenas a este asentamiento urbanizado, en los límites con Tapachula.
Una vez firmada la minuta de trabajo, los inconformes levantaron el bloqueo y se restableció el tránsito vehicular. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Habitantes de Los Encinos Obligan a Alcalde Julio Gamboa a Firmar Minuta de Trabajo
Artículo anterior
Empresas Chiapanecas Reciben Constancias del Padrón de Contratistas 2025
Artículo siguiente
Jubilados de PEMEX Denuncian Represalias Legales Tras Protesta por Servicios de Salud
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Suspende Secretaría de Salud servicios en el Centro Médico Ana Isabel

Al Instante staff - 0
Suspende Secretaría de Salud servicios en el Centro Médico Ana Isabel Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud del estado...
Leer más

Autoridades aprehenden a dos presuntos pederastas: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en los municipios de Villaflores y El Parral El grupo interinstitucional conformado por Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Jueves 21 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV