Regreso a Clases Reactiva la Actividad Comercial en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 2 de Septiembre del 2025.- El regreso a clases reactivó la actividad comercial en cientos de negocios que distribuyen productos alimentación en la Ciudad de Tapachula, dio a conocer Guillermo Ventura López, comerciante del mercado “5 de Mayo”.

Manifestó que durante el receso escolar tuvieron muy poca afluencia de clientes, incluso unas dos semanas antes de que iniciarán el ciclo se contrajo aún más la economía, debido a que los padres de familia concentran sus esfuerzos económicos en la compra de útiles escolares y el pago de inscripciones.

Sin embargo, ahora que se reactivaron las actividades en todos los centros escolares, la economía se reactivó con las ventas en diferentes establecimientos de comida, y eso ayuda mucho a quienes se dedican a la venta de diferentes productos, como las especias en los principales centros de abasto en la localidad.

Consideró que la actividad comercial se reactivó un 80% aproximadamente, aunque reconoció que en años anteriores se tenía una mayor movilidad, sobre todo porque es una cadena, ya que hay personas que venden comida en las diferentes instituciones educativas, y ellos a su vez tienen que comprar lo necesario en los principales centros de abasto.

“En esta temporada siempre aumentan las ventas tanto de abarrotes, especias, como venta de bolsas, de platos desechables, vasos, todo nos aumenta bastante. Y pues ahorita aumenta un poquito más. Vienen fiestas patrias, siempre aumenta, pónganle un 90, 95% del jaloncito”, expuso.

Apuntó que las festividades ayudan mucho a la actividad comercial, ya que posterior a fiestas patrias viene el Día de Muertos, y después las fiestas de fin de año. Algo que da movilidad en el comercio.

Por otra parte, también han percibido que los visitantes procedentes de Guatemala empiezan a regresar a la zona. Y sobre todo a Tapachula para hacer compras, lo cual, dijo, es muy positivo, pero es algo que se ha ido dando poco a poco. EL ORBE/ JC