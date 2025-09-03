miércoles, septiembre 3, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalRegreso a Clases Reactiva la Actividad Comercial en Tapachula
Local

Regreso a Clases Reactiva la Actividad Comercial en Tapachula

0
12

Tapachula, Chiapas; 2 de Septiembre del 2025.- El regreso a clases reactivó la actividad comercial en cientos de negocios que distribuyen productos alimentación en la Ciudad de Tapachula, dio a conocer Guillermo Ventura López, comerciante del mercado “5 de Mayo”.
Manifestó que durante el receso escolar tuvieron muy poca afluencia de clientes, incluso unas dos semanas antes de que iniciarán el ciclo se contrajo aún más la economía, debido a que los padres de familia concentran sus esfuerzos económicos en la compra de útiles escolares y el pago de inscripciones.
Sin embargo, ahora que se reactivaron las actividades en todos los centros escolares, la economía se reactivó con las ventas en diferentes establecimientos de comida, y eso ayuda mucho a quienes se dedican a la venta de diferentes productos, como las especias en los principales centros de abasto en la localidad.
Consideró que la actividad comercial se reactivó un 80% aproximadamente, aunque reconoció que en años anteriores se tenía una mayor movilidad, sobre todo porque es una cadena, ya que hay personas que venden comida en las diferentes instituciones educativas, y ellos a su vez tienen que comprar lo necesario en los principales centros de abasto.
“En esta temporada siempre aumentan las ventas tanto de abarrotes, especias, como venta de bolsas, de platos desechables, vasos, todo nos aumenta bastante. Y pues ahorita aumenta un poquito más. Vienen fiestas patrias, siempre aumenta, pónganle un 90, 95% del jaloncito”, expuso.
Apuntó que las festividades ayudan mucho a la actividad comercial, ya que posterior a fiestas patrias viene el Día de Muertos, y después las fiestas de fin de año. Algo que da movilidad en el comercio.
Por otra parte, también han percibido que los visitantes procedentes de Guatemala empiezan a regresar a la zona. Y sobre todo a Tapachula para hacer compras, lo cual, dijo, es muy positivo, pero es algo que se ha ido dando poco a poco. EL ORBE/ JC

Regreso a Clases Reactiva la Actividad Comercial en Tapachula
Artículo anterior
Aumenta Presencia de Estudiantes Migrantes en Escuelas de Tapachula
Artículo siguiente
Yamil Melgar Refuerza Atención a Comunidades Rurales
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 03 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Celebraron Junto a Bruno Zamora Pacheco

Al Instante staff - 0
Leer más

En operativo de seguridad detienen a dos masculinos con cartuchos útiles y presuntos narcóticos en Tapachula

Al Instante staff - 0
En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV