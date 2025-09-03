Yamil Melgar Refuerza Atención a Comunidades Rurales

Con el firme propósito de dar seguimiento puntual a las necesidades de las comunidades rurales de la zona alta, media alta y baja de nuestro municipio, el alcalde Yamil Melgar sostuvo una reunión de trabajo con Delegados, Agentes y Subagentes Municipales, en donde refrendó su compromiso de mantener un gobierno cercano, humanista y de resultados.

Durante el evento realizado en la sala de usos múltiples del Museo de Tapachula, el Edil resaltó que su administración pone en el centro de cada acción a las familias y a los grupos en situación de vulnerabilidad, a efecto de garantizar su bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos, mediante programas de atención directa, capacitación laboral, acciones de mitigación de riesgo, obras de infraestructura y acciones permanentes en salud, educación y seguridad.



En el marco de dicha reunión, Yamil Melgar presentó a la nueva coordinadora de Delegados y Agentes Municipales, Mayani Martínez Marroquín, a quien exhortó a fortalecer la colaboración y coordinación entre las autoridades municipales y los representantes de las comunidades rurales, con el propósito de abordar los desafíos y necesidades del municipio."La comunicación, responsabilidad, voluntad y compromiso, son elementos fundamentales para que Tapachula siga avanzando con obras y servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la zona rural y urbana", agregó.En la reunión estuvo presente el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; el director de Gobierno, Leonel Enrique Vázquez; representantes de las comunidades, servidores públicos, entre otros invitados.