En Formación Policía de Élite Para Reforzar Seguridad en el Primer Cuadro de Tapachula: Yamil Melgar

Entre sus Acciones Estará Sancionar Infracciones al Reglamento de Tránsito, Arrestar a Personas que Infrinjan el Bando de Policía y Buen Gobierno, Entre Otras

Contarán con Bicicletas, Motocicletas y Patrullas Eléctricas Para Realizar sus Labores de Vigilancia

También se informó el Avance del Programa de Alumbrado Público en Distintas Avenidas y Colonias de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 2 de Septiembre de 2025.- En conferencia de prensa en el Cabildo de Tapachula, el alcalde Yamil Melgar, informó que se encuentra en formación un grupo de policía de élite.



El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Dr. Manuel Alejandro García, detalló que dicho grupo se encuentra en capacitación, es personal que pertenece a la misma institución, dentro de sus acciones serán sancionar infracciones al Reglamento de Tránsito, arrestar a personas que infrinjan el Bando de Policía y Buen Gobierno, entre otras acciones.Vendrá a reforzar el primer cuadro de Tapachula, contará conbicicletas, motocicletas y patrullaseléctricas y estará en funcionamiento aproximadamente en un mes. Recalcaron que se le llama «de élite» por el tipo de entrenamiento intensivo que están teniendo.Se resaltó, de igual forma, el avance del programa de alumbrado público con el cual se han instalado más de 3,500 luminarias en distintas avenidas y colonias de la Ciudad, mejorando la percepción de seguridad, y contribuyendo, como ejemplo, a disminuir los índices de homicidios dolosos en poco más del 50% en todo el municipio.Acompañado del fiscal Fronterizo,Lic. Arturo Pablo Liévano, autoridades de la Marina, Defensa y representantes de la Mesa de Seguridad Regional, reafirmaron su compromiso de trabajo en manera coordinada como lo ha marcado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.Este tipo de reuniones se continuarán llevando acabo para informar las acciones que se hacen diariamente. EL ORBE/Enrique Zamora Morlet