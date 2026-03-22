CANACINTRA Capacita a Empresas Sobre Normativa en Uso Hídrico

*Para Evitar Multas de Hasta 3 Mdp

Tapachula, Chiapas; 21 de marzo de 2026.- Ante el endurecimiento de las inspecciones ambientales en el país, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) advirtió que las empresas podrían enfrentar sanciones superiores a los 3 millones de pesos por incumplir con la normatividad en el uso y descarga de agua.

Para prevenir afectaciones económicas y operativas, el organismo empresarial inició en Chiapas una jornada de capacitación dirigida al sector industrial, encabezada por la vicepresidenta nacional de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social, Mónica de Jesús Pérez Morales.



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Durante su visita a Tapachula, la especialista subrayó que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades, por lo que es indispensable que las empresas regularicen sus procesos antes de una eventual inspección por parte de autoridades como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).La intención es dotar al sector de herramientas técnicas que les permitan cumplir con la normatividad. Las sanciones pueden ser millonarias y comprometer la viabilidad de las operaciones, advirtió.Entre los principales puntos de atención destacan la verificación de concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento del agua, así como el cumplimiento estricto de los permisos de descarga, con el fin de evitar contaminación y posibles clausuras.La representante nacional también señaló que CANACINTRA dará seguimiento en la Ciudad de México a trámites pendientes de industriales chiapanecos, con el objetivo de agilizar procesos ante las autoridades federales.Aunque Chiapas no forma parte de las cuencas prioritarias de saneamiento en el país, Pérez Morales enfatizó que la región está sujeta a vigilancia y debe cumplir con las disposiciones legales en materia ambiental. En este sentido, reiteró que el tratamiento de aguas residuales es una obligación tanto legal como ética para el sector productivo. EL ORBE/Nelson Bautista