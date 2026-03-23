Fallas en Plataforma del SAT Ponen en Riesgo Cumplimiento de Empresas

*Apenas 20% de Personas Morales han Presentado su Declaración Anual.

Tapachula, Chiapas 22 de Marzo del 2026.– A pocos días de vencer el plazo para la declaración anual de personas morales, contadores y empresarios enfrentan un panorama complicado debido a las constantes fallas en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que podría derivar en incumplimientos involuntarios y sanciones económicas.

El contador público certificado Fidel Moreno de los Santos, socio director de AFJ Consultores, advirtió que aunque la fecha límite para cumplir con esta obligación fiscal es el 31 de marzo, la lentitud y errores del sistema han impedido que muchas empresas puedan completar el proceso.

“Estamos en la recta final y la plataforma sigue sin funcionar correctamente. No carga información y eso impide enviar las declaraciones. No es falta de cumplimiento, es una falla técnica”, señaló.

De acuerdo con el especialista, la situación es preocupante, ya que en la región apenas alrededor del 20% de las personas morales ha logrado presentar su declaración anual, mientras que el resto enfrenta las mismas dificultades.

El problema, explicó, se agrava por la alta demanda en el sistema, ya que millones de contribuyentes –tanto personas morales como físicas– coinciden en estas fechas con diversas obligaciones fiscales, lo que satura la plataforma.

En caso de no cumplir en tiempo y forma, los contribuyentes podrían enfrentar multas que van de los 10 mil a los 50 mil pesos, aun cuando el retraso no sea por causas imputables a ellos. “Ese es el mayor temor, pagar sanciones por un sistema que no responde”, subrayó.

Moreno de los Santos también destacó que estas fallas no son nuevas, ya que desde diciembre se han presentado inconsistencias, repitiéndose año con año en temporada de declaraciones.

Ante este escenario, el gremio contable espera que la autoridad fiscal emita en los próximos días algún comunicado o prórroga que permita a las empresas cumplir sin afectar su economía.

Cabe señalar que, en el caso de las personas físicas, el periodo para presentar su declaración anual inicia el 1 de abril y concluye el 30 del mismo mes, aunque se anticipa que podrían enfrentar complicaciones similares.

La situación no solo impacta en el cumplimiento fiscal, sino también en la estabilidad económica de empresas y emprendedores, quienes buscan mantenerse al día en sus obligaciones, pero dependen de un sistema que hoy presenta serias limitaciones. EL ORBE/ JC.