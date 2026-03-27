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ISSTECH y Ayuntamiento Unen Esfuerzos por la Salud de Tapachula

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*Realizan Jornada de Endoscopía Digestiva y Cirugía Laparoscópica

Tapachula, Chiapas.– Esta mañana, en la Clínica “Dr. Belisario Domínguez Palencia”, el Gobierno de Chiapas y el Ayuntamiento de Tapachula, en coordinación con el ISSTECH que encabeza Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, dieron inicio a la Jornada de Endoscopía Digestiva y Cirugía Laparoscópica, una acción orientada a abatir el rezago quirúrgico en la región y mejorar la calidad de vida de las familias.

Con este esfuerzo conjunto, se benefició a 45 pacientes mediante la realización de 32 endoscopías y 13 cirugías laparoscópicas, acercando servicios médicos especializados que permiten diagnósticos oportunos y tratamientos menos invasivos.
En este marco, el director del ISSTECH, Ignacio Avendaño, destacó que estas acciones responden a una visión de salud más humana y cercana: “Sabemos que detrás de cada procedimiento hay tiempo de espera, incertidumbre y preocupación; hoy, estamos dando respuesta a esa necesidad con atención oportuna y de calidad”, expresó.
Al acompañar esta jornada, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, reconoció el trabajo coordinado entre instituciones, subrayando que cuando se suman esfuerzos se logran resultados concretos en favor de la salud de las y los tapachultecos.
Finalmente, se reiteró que estas acciones se alinean a la visión del gobernador Eduardo Ramírez de fortalecer un sistema de salud más eficiente, humano y cercano, consolidando el trabajo en equipo para garantizar bienestar y atención digna a la población. Boletín Oficial

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