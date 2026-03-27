Caravana Migrante Llega al Municipio de Escuintla

El Cansancio y las Lesiones Comienzan a Afectar al Contingente

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Gobierno Federal Mantiene su Postura de Contenerlos en Chiapas

Huixtla, 26 de marzo de 2026.– En las primeras horas de este jueves, la caravana migrante denominada “Génesis 2026” que partió de Tapachula desde el pasado martes por la noche, retomó su recorrido por la costa de Chiapas, integrada por cientos de personas de diversas nacionalidades que buscan avanzar por territorio mexicano en busca de mejores condiciones de vida.



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El contingente partió alrededor de las 04:00 horas desde el domo del barrio Guadalupe, ubicado a la salida de Huixtla con dirección a Villa Comaltitlán. Posteriormente, cerca de las 06:20 horas, fue ubicado sobre el tramo carretero Huixtla–Villa Comaltitlán, a la altura del kilómetro 240, tras pasar las inmediaciones de la aduana de Cerro Gordo.El contingente logró llegar al municipio de Escuintla, aunque muchas personas en su mayoría mujeres y niños quedaron rezagados en la caminata, soportando temperaturas de hasta cuarenta grados con sensación térmica de 45 grados.De acuerdo con los primeros reportes, la caravana no cuenta con un liderazgo visible y se tiene previsto que se desplace por la costa de Chiapas.Este nuevo desplazamiento masivo vuelve a poner en evidencia la compleja realidad migratoria que se vive en la región. Más allá del tránsito humano, el fenómeno tiene impactos directos en la dinámica social y económica de los municipios costeros, donde la presencia de migrantes genera tanto retos en servicios y atención humanitaria, como oportunidades en el comercio local.La reactivación de estas caravanas refleja la falta de condiciones en los países de origen y la necesidad de políticas públicas más integrales que atiendan el fenómeno desde un enfoque regional. En la frontera sur, la movilidad humana sigue siendo una constante que exige coordinación institucional, sensibilidad social y soluciones de fondo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.