Padres de Familia Anuncian Bloqueo del Puerto Fronterizo Suchiate II

*Por Falta de Reconstrucción de Centros Educativos.

Tapachula, Chiapas; 26 de marzo de 2026.— Padres y madres de familia de diversos municipios del Soconusco realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Puerto Fronterizo II, en Ciudad Hidalgo, para denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), relacionados con la reconstrucción y mantenimiento de planteles dañados.

A la protesta se sumó el presidente de la Unión de Ejidos “David Rey González”, José Manuel Ovalle Sosa, quien informó que productores de los 28 ejidos que integran esta union respaldarán en los próximos días las demandas de los padres, con el objetivo de presionar para que sus peticiones sean atendidas.



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Javier Ovilla Estrada, presidente regional de la asociación de padres de familia, señaló que, pese a la existencia de minutas firmadas, las autoridades han intentado evadir compromisos previamente establecidos.Explicó que el INIFECH ha planteado que sean los propios padres quienes realicen y financien trabajos como la demolición de estructuras dañadas y el retiro de árboles, labores que, subrayó, corresponden a la dependencia por su carácter técnico.Nos informaron que esas acciones ya estaban contempladas por la autoridad, pero recientemente se notificó a una escuela que los padres debían encargarse. Es una muestra clara de falta de seriedad, expresó.Los manifestantes también expusieron problemas en el suministro de energía eléctrica. Indicaron que al menos 20 escuelas carecen de pago centralizado del servicio, lo que las coloca en riesgo de suspensión por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).En otros 40 planteles, el gasto es cubierto directamente por las familias ante la demora en los procesos administrativos de la Secretaría de Educación.Señalaron que esta problemática se arrastra desde 2017, sin avances significativos. Además, criticaron la falta de seguimiento efectivo por parte de las autoridades, ya que la comunicación se ha limitado a llamadas telefónicas y mensajes sin resultados concretos en campo.Ante lo que calificaron como un proceso lento e ineficaz, la asamblea regional advirtió que intensificará sus acciones si no se establece una mesa de trabajo presencial en Ciudad Hidalgo con funcionarios que tengan capacidad de resolución.De no obtener respuesta, adelantaron que la próxima semana podrían realizar bloqueos estratégicos en la región, como medida para exigir atención inmediata a las carencias que afectan la seguridad y el desarrollo educativo de miles de estudiantes en la frontera sur. EL ORBE/Nelson Bautista