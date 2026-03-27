Regresa el Concurso Miss Piel Dorada Internacional a Playas de Tapachula

El Certamen en la Edición 2026 Impulsará el Turismo en la Región

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Había Sido Suspendido por la Pandemia y Cuestiones de Seguridad

Tapachula, Chiapas 26 de Marzo del 2026.– Después de varios años de pausa, el certamen Miss Piel Dorada Internacional regresa este 2026 a las playas de la costa chiapaneca, consolidándose nuevamente como un escaparate de promoción turística, cultural y económica para la región del Soconusco.

La directora y presidenta del certamen, Josefina León Duque, destacó que este evento cumplía 25 años ininterrumpidos hasta 2020, cuando la pandemia por COVID-19 obligó a suspender actividades. Posteriormente, factores como los cambios de gobierno impidieron su realización en 2023, 2024 y 2025, por lo que su reactivación en 2026 representa un logro significativo para el sector turístico local.



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“Es un evento completamente tapachulteco que promueve nuestra cultura, nuestras playas y genera derrama económica. Hoy lo retomamos con mucho entusiasmo, gracias al respaldo de patrocinadores y autoridades”, expresó.La edición 2026 contará con la participación de 11 candidatas internacionales, cifra menor a la prevista originalmente debido a diversas circunstancias. Entre ellas, destacan factores geopolíticos como conflictos internacionales que dificultaron la movilidad de algunas participantes, así como problemas en la obtención de visas y preocupaciones derivadas de percepciones de inseguridad.A pesar de estas ausencias, el certamen mantiene su carácter internacional con representantes de países como Chile, Paraguay, Polonia, Rusia, Letonia, Hungría y El Salvador, además de México como anfitrión.Las participantes ya se encuentran en ruta hacia la región, muchas de ellas tras largos viajes intercontinentales, lo que refuerza la relevancia del evento en el mapa turístico internacional.Durante el certamen se llevarán a cabo diversas actividades culturales, desfiles y presentaciones artísticas con talento local, fortaleciendo la proyección de la costa chiapaneca como destino turístico.El regreso de Miss Piel Dorada no solo representa la reactivación de un evento emblemático, sino también una oportunidad para dinamizar la economía local y reposicionar a Tapachula como un punto de encuentro internacional, pese a los desafíos globales que aún impactan la movilidad y participación en este tipo de encuentros. EL ORBE/ JC.