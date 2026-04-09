Se Incrementan Precios en Productos de la Canasta Básica

*Derivado del Aumento al Combustible.

Tapachula, Chiapas 8 de abril 2026.- El encarecimiento de productos básicos mantiene bajo presión a comerciantes y consumidores del Mercado San Juan, donde las ventas han disminuido hasta en un 40% como consecuencia del alza en combustibles y el incremento en costos de distribución.

Durante un recorrido por el centro de abasto, locatarios y amas de casa coincidieron en que la canasta básica ha registrado aumentos considerables, en algunos casos de hasta el 100%.

Productos esenciales como tomate, cebolla, chile, papa, aceite y azúcar presentan variaciones que impactan directamente en la economía familiar.

Amelia Aguilar, comerciante con amplia trayectoria en la venta de legumbres, explicó que el alza en precios responde principalmente al costo del transporte.

Detalló que el tomate, proveniente de Comitán, pasó de venderse entre 30 y 35 pesos a 45 pesos por kilo. En tanto, el chile jalapeño duplicó su precio, al pasar de 30 a 60 pesos por kilo.

Señaló que productos provenientes de Puebla y Guatemala también han registrado incrementos, debido al encarecimiento del flete, derivado del aumento en la gasolina.

Esta situación obliga a proveedores y distribuidores a ajustar precios para cubrir sus gastos operativos.

El impacto ya se refleja en el comportamiento del consumidor. De acuerdo con comerciantes, las ventas han caído significativamente, al pasar de niveles cercanos al 70% a apenas el 40% de su actividad habitual. Actualmente, los clientes adquieren menos productos o reducen sus compras a lo indispensable.

Por su parte, Raquel Aguilar, ama de casa, expresó que el aumento en los precios ha obligado a modificar hábitos de consumo.

Señaló que antes el tomate se adquiría entre 20 a 28 pesos por kilo, mientras que ahora su costo se ha duplicado, lo que ha llevado a las familias a buscar alternativas para rendir los alimentos.

A este panorama se suman factores como la inestabilidad en los precios del petróleo y el inicio de la temporada de lluvias, que suele afectar la producción agrícola y elevar aún más los costos.

Comerciantes del Mercado San Juan advierten que la situación es cada vez más compleja, mientras los gastos de operación continúan en aumento, la disminución en las ventas compromete la viabilidad de sus negocios. EL ORBE/Nelson Bautista