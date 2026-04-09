En Primavera Aumentan Hasta 40% las Alergias: Especialista

Tapachula, Chiapas 8 de Abril del 2026.- Con la llegada de la primavera, especialistas en salud alertan sobre un incremento de hasta un 40% en los casos de alergias respiratorias en Tapachula, fenómeno asociado principalmente a la polinización, el polvo y la humedad característica de la región.

La alergóloga pediatra, doctora Lilia Eugenia Chong Quero, explicó que durante esta temporada es común que niños y adultos presenten síntomas recurrentes como estornudos, congestión nasal, escurrimiento, tos persistente y comezón, los cuales suelen confundirse con cuadros gripales. Sin embargo, advirtió que cuando estos episodios son frecuentes y repetitivos, es fundamental descartar una alergia.

Detalló que factores como el polen de plantas, pastos y árboles, así como los ácaros del polvo, hongos derivados de la humedad e incluso el contacto con animales domésticos, son detonantes comunes. Estas condiciones, dijo, no solo afectan la calidad de vida de las familias, sino que también representan un impacto económico, debido a gastos constantes en medicamentos que solo alivian temporalmente los síntomas sin atender la causa real.

La especialista subrayó que, sin un diagnóstico adecuado, las alergias pueden evolucionar hacia padecimientos más graves como bronquitis alérgica o asma, lo que incrementa el riesgo de hospitalización, especialmente en menores de edad.

En este contexto, destacó la importancia de fomentar una cultura de prevención y atención oportuna, señalando que, aunque muchos pacientes son canalizados por médicos generales o pediatras, aún es necesario reforzar la conciencia sobre la atención especializada.

Finalmente, hizo un llamado a la población a acudir con un alergólogo ante cualquier sospecha, realizar pruebas específicas y evitar la automedicación, ya que un diagnóstico preciso no solo mejora la salud, sino que también reduce gastos a largo plazo y previene complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. EL ORBE/ JC.