Sectores Productivos Afectados por Aumento en el Petróleo y Combustibles

Tapachula, Chiapas 8 de Abril del 2026.- El aumento en combustibles, la falta de apoyos al campo y la incertidumbre global podrían detonar una crisis económica antes de que termine el año, advierten comerciantes de Tapachula.

La creciente tensión internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán comienza a reflejarse en la economía local, generando preocupación entre empresarios de Tapachula, quienes advierten un escenario complicado en los próximos meses.

El médico veterinario Roberto Alejandro García Zenteno, representante de comerciantes del paseo peatonal, señaló que el impacto ya es visible, principalmente por el encarecimiento de los combustibles, lo que eleva costos en cadena. “El petróleo es el motor de todo, gasolina, diésel, transporte… y todo eso ha subido drásticamente”, afirmó.

Esta situación, explicó, no solo afecta al comercio urbano, sino también al sector productivo. La falta de créditos y apoyos al campo —en áreas como agricultura, ganadería y porcicultura— limita la capacidad de generar ingresos, agravando la desaceleración económica. A ello se suma la incertidumbre global por posibles afectaciones en el suministro de fertilizantes, lo que podría encarecer aún más la producción agrícola.

De acuerdo con su estimación, el impacto combinado entre factores internacionales y la inacción institucional podría representar una caída de hasta el 80 o 90% en comparación con hace cinco años. “Hay negocios que aún resisten, pero llegará un momento en que ya no será rentable continuar”, advirtió.

Asimismo, destacó que el incremento del diésel repercute directamente en el traslado de mercancías, lo que inevitablemente se traduce en inflación para el consumidor final. Ante este panorama, hizo un llamado a la población a adoptar medidas preventivas como el ahorro y la reducción de gastos.

Finalmente, alertó que, de mantenerse las condiciones actuales, México podría enfrentar una crisis económica significativa antes de que concluya el año, con efectos profundos en el empleo, el consumo y la estabilidad de miles de familias. EL ORBE/ JC.