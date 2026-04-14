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Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas Renueva Directiva

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*Para el Periodo 2026-2028.

Tapachula, Chiapas 13 de Abril del 2026.– El Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas A.C. (CIME) llevó a cabo con éxito la Primera Asamblea de la XX Mesa Directiva correspondiente al periodo 2026–2028, en la que se realizó la presentación oficial del nuevo comité directivo, encabezado por su presidente, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez.
Durante su intervención, el dirigente subrayó que uno de los principales ejes de su gestión será la capacitación continua de los agremiados, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades frente a los avances tecnológicos y los nuevos desafíos del sector. Señaló que esta preparación constante permitirá elevar la calidad del ejercicio profesional y contribuir de manera más efectiva al desarrollo de la región.

Asimismo, destacó la importancia de mantener una estrecha vinculación institucional con los tres niveles de gobierno, lo que permitirá al colegio participar activamente en proyectos estratégicos, aportando experiencia técnica y promoviendo soluciones que beneficien a la sociedad.
En el ámbito social, Hernández Rodríguez resaltó acciones como la recolección de juguetes realizada durante la asamblea, iniciativa que refleja el compromiso solidario del gremio al llevar apoyo y momentos de alegría a niñas y niños de escasos recursos económicos.
La nueva mesa directiva del CIME quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez; vicepresidente, Carlos Jesús Caballero Ruiz; tesorero, Manuel de Jesús Zúñiga Hernández; subtesorero, Miguel López Flores; secretario, Argenis Agustín Cortés Galván; primer secretario propietario, Alfonso Hilerio Vázquez; segundo secretario propietario, José Antonio Cortez García; segundo secretario propietario suplente, Gabriel Guadalupe Aguilar Rodríguez; primer vocal, Roberto Hernández Morales; segundo vocal, Gilberto Olivares Cue; tercer vocal, Rufino Alberto Mora López; cuarto vocal, Adrián González Martínez; y quinto vocal, Elías Rodríguez de la Cruz.
Con esta nueva dirigencia, el CIME reafirma su compromiso de consolidarse como un organismo fuerte, activo y cercano a la sociedad, impulsando tanto el desarrollo profesional de sus integrantes como acciones de impacto social en la región Costa de Chiapas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

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