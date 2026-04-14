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Sin Contratiempos el Regreso a Clases en la Región Costa-Soconusco

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*Más de 16 mil Estudiantes Retornaron a las Aulas en la Región

Tapachula, Chiapas 13 de Abril del 2026.– Con el fin del periodo vacacional de Semana Santa, más de 16 mil estudiantes de nivel básico regresaron a clases en la región Costa Grande de Chiapas, reactivando no solo la actividad educativa, sino también la dinámica social y económica en diversos municipios.
Gabriel Díaz Ordoñez, secretario de Organización V de la Sección VII de la CNTE, informó que el retorno se llevó a cabo de manera generalizada en municipios como Tapachula, Huixtla, Mazatán, Tuzantán, Huehuetán, Suchiate, Tuxtla Chico, Unión Juárez y Cacahoatán, donde las escuelas operan con normalidad.

Sin embargo, reconoció que el regreso no estuvo exento de incidentes. Destacó el caso de la escuela primaria Ejército Mexicano 2, en Tapachula, donde se registró el robo de cableado eléctrico durante el periodo vacacional, afectando la infraestructura del plantel.
Pese a ello, autoridades escolares, docentes y padres de familia se organizaron para garantizar la continuidad de las clases, priorizando el derecho a la educación de niñas y niños. Las afectaciones ya son atendidas en el ámbito legal y se da seguimiento ante las instancias correspondientes.
Díaz Ordoñez subrayó que, aunque por ahora se tiene reporte de un solo caso, se mantiene un monitoreo constante en todos los niveles educativos para prevenir y atender cualquier incidencia.
El regreso a clases también representa un impulso para la economía local, al reactivar servicios de transporte, comercio y consumo en zonas escolares. No obstante, el dirigente magisterial hizo un llamado a reforzar la seguridad en los planteles, especialmente durante periodos vacacionales, para evitar afectaciones que impacten tanto en la educación como en la estabilidad de las comunidades.
Finalmente, reiteró el compromiso del magisterio de mantener las escuelas abiertas y en funcionamiento, pese a los retos, destacando que la educación sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de la región. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

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