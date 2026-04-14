Continúa Llamado de Apoyo Para Hermanos con Distrofia Muscular

Tapachula, Chiapas 13 de Abril del 2026.– Como se ha informado en reiteradas ocasiones, la situación de los hermanos Domínguez García continúa agravándose debido al avance de la distrofia muscular progresiva que padecen. En esta ocasión, Ramón Augusto Domínguez García volvió a hacer un llamado a la ciudadanía para apoyar a su hermano Sergio René, quien permanece postrado en cama y depende completamente de cuidados permanentes.

La familia reiteró la necesidad urgente de insumos básicos como pañales predoblados, toallitas húmedas, así como apoyo económico para solventar gastos médicos y el pago de cuidadores, ya que la atención diaria representa un desafío constante tanto físico como financiero.

Ramón explicó que el deterioro de la enfermedad ha complicado aún más su movilidad, dificultando incluso actividades básicas como trasladarse, mientras que el estado de salud de su hermano exige atención especializada continua.

En este contexto, también señaló que se mantienen atentos al avance de la llamada “Ley Trascendencia”, una iniciativa que busca abrir el debate sobre la muerte digna en México. Indicó que, más allá de una postura, lo que buscan es visibilizar el sufrimiento que enfrentan quienes viven con enfermedades degenerativas en etapas avanzadas.

Este caso, que ha sido documentado previamente, refleja la realidad de muchas familias que enfrentan condiciones similares, donde la falta de apoyos institucionales, el alto costo de los tratamientos y la ausencia de una política integral de cuidados agravan la situación.

Finalmente, reiteraron el llamado a la solidaridad social y a la intervención de las autoridades para fortalecer los mecanismos de atención en salud, cuidados paliativos y apoyo a personas en condiciones de alta vulnerabilidad. EL ORBE/ JC.