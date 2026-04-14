Abandera ERA a la Delegación Chiapas Rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

*- Reiteró el Compromiso de su Administración Para Impulsar el Deporte

*- Anunció que el Próximo Año Habrá un Aumento del 50% en las Becas a Deportistas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la ceremonia de abanderamiento de la Delegación Chiapas que participará en la Olimpiada Nacional Conade 2026. En este marco, reiteró el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de respaldar al deporte chiapaneco y deseó éxito a las y los atletas, a quienes convocó a competir con garra, mente y corazón para alcanzar sus metas y poner en alto a Chiapas a nivel nacional.

“Estoy completamente seguro de que van a alcanzar primeros lugares en esta justa deportiva nacional. Las y los esperaremos con mucho cariño, amor y reconocimiento a su trabajo. Estoy empeñado en que Chiapas destaque en el deporte. El año pasado me dediqué a atender muchos temas, pero este año será el deporte uno de los ejes que guiará el humanismo de la Nueva ERA”, expresó.



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Ramírez Aguilar subrayó que su administración realiza un esfuerzo extraordinario para otorgar becas a deportistas y puntualizó que quienes obtengan buenos resultados en la próxima competencia podrán acceder a un incremento del 50 por ciento. Asimismo, reconoció a madres, padres, familiares y a las y los entrenadores por el respaldo y acompañamiento que brindan a las y los atletas en su preparación.La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, informó que la Delegación Chiapas 2026 está integrada por más de 400 personas, entre ellas cerca de 300 atletas y alrededor de 100 entrenadores y personal técnico, quienes representan el talento, la disciplina y el orgullo del estado. Destacó la incorporación, por primera vez, de preparación psicológica deportiva, así como la inclusión de nuevas disciplinas como el break dance, la escalada deportiva y el skateboarding, además de la recuperación de deportes de conjunto como el fútbol y el básquetbol, y el regreso del voleibol de playa.En este contexto, reconoció el respaldo del gobernador mediante las becas al mérito deportivo “Salvador Anzueto”, que actualmente benefician a 154 atletas con un apoyo mensual cercano a 1.2 millones de pesos. “Hoy cuentan con un gran respaldo. Este uniforme que portan representa la identidad de nuestro estado. Compitan con el corazón y con respeto; salgan, disfruten, luchen, sueñen y regresen sabiendo que, más allá de cualquier resultado, ya son un orgullo para Chiapas”, expresó.A través de un video, la destacada deportista chiapaneca y medallista olímpica de Tokio 2021, Aremi Fuentes Zavala, envió un mensaje a las y los atletas, a quienes invitó a competir con entrega y orgullo de ser chiapanecos.Por su parte, en representación de las y los abanderados, el medallista de la Olimpiada Nacional 2025, Gabriel Utrilla Rimalova, resaltó el esfuerzo individual y agradeció el apoyo del Gobierno de Chiapas, de las y los entrenadores y de sus familias por hacer posible su participación en esta justa deportiva.Cabe destacar que la delegación chiapaneca participará en disciplinas como ajedrez, básquetbol 3×3, breaking, escalada deportiva, fútbol asociación, karate do, luchas asociadas, patinaje sobre ruedas, tiro deportivo, triatlón, aguas abiertas, atletismo, taekwondo, básquetbol, boxeo, ciclismo, frontón, judo, levantamiento de pesas, tenis de mesa, tenis, tiro con arco, voleibol de playa, voleibol de sala, natación y skateboarding.Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; el titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Conafor en Chiapas, Carlos Morales Vázquez; entrenadoras y entrenadores, así como familiares de las y los deportistas. Boletín Oficial