Carne Fresca Local Resiente Inflación y Estiaje

* Sube Precio y Baja Consumo en Tapachula

Tapachula, Chiapas 17 de Abril del 2026.- El precio de la carne de res en Tapachula registra un incremento significativo en las últimas semanas, impulsado por factores estacionales y económicos que afectan directamente a productores y comerciantes locales. Así lo informó José Francisco Pérez Morales, presidente de la Asociación Civil de locatarios del Mercado San Juan, quien explicó que el alza está relacionada principalmente con la temporada de estiaje.

Detalló que la falta de agua y pasto encarece la alimentación del ganado, lo que reduce su peso y calidad, elevando los costos de producción. “La carne que se vende en los mercados es fresca y proviene de productores regionales, pero el proceso se vuelve más costoso en esta época”, señaló.

El precio del kilo de carne ha pasado de entre 180 y 190 pesos a superar los 200 pesos, reflejando no solo el impacto del estiaje, sino también el efecto inflacionario en insumos, transporte y logística. En este sentido, destacó que el traslado del ganado desde municipios ganaderos como Mapastepec, Pijijiapan y Acapetahua representa un costo adicional, agravado por el incremento en combustibles.

Pérez Morales subrayó que entre el 40 y 60% del abasto de carne en los mercados locales proviene de estas zonas, lo que evidencia la dependencia regional y la vulnerabilidad ante factores externos como el clima y la inflación.

En el plano social, el impacto ya se refleja en el consumo. Durante la semana, el sacrificio de reses ha disminuido de 40 a tan solo 20 animales, lo que indica una baja en la demanda, especialmente entre familias con menor poder adquisitivo. Solo en fines de semana o quincenas se observa un ligero repunte.

Además, el encarecimiento no solo afecta la carne, sino también productos derivados como leche, queso y crema, debido a la disminución en la producción ganadera.

Aunque se espera que con la llegada de las lluvias los precios se estabilicen, comerciantes advierten que difícilmente regresarán a niveles anteriores. En este contexto, la economía local enfrenta un doble desafío: sostener la producción de alimentos frescos y accesibles, mientras se resiente el impacto acumulado de la inflación en toda la cadena productiva. EL ORBE/ JC.